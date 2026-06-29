  
٢١:٣٧ · ٢٩ يونيو ٢٠٢٦

الذهب يفقد الزخم.. والفضة أمام اختبار حاسم

·        لماذا يتراجع الطلب الاستثماري على الذهب رغم استمرار مشتريات البنوك المركزية؟

·        هل تصبح الفضة المستفيد الأكبر مع تخارج صناديق المؤشرات وارتفاع الطلب الصناعي؟

·        هل بدأت الأسواق في إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي بعد نتائج Micron؟

 

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