"راماجيدون" تصل إلى المحكمة: دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار واستثمارات في كوريا

تعرضت أكبر شركات تصنيع ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) لضغوط قانونية في الولايات المتحدة. فقد رفعت مجموعة من المستهلكين والشركات الصغيرة دعوى قضائية ضد شركات سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، ومايكرون تكنولوجي في محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا، متهمة إياها بالتلاعب بالأسعار والحدّ المصطنع من المعروض من الذاكرة. وقد تُصبح هذه القضية أحد أهم الاختبارات التي ستُجرى على السوق في ظلّ التقييمات المرتفعة للغاية والنقص الحاد في المعروض.

بحسب الدعوى القضائية، يُزعم أن الشركات المصنعة نسقت فرض قيود على توريد وحدات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية التقليدية، بما في ذلك DDR3 وDDR4، مع توجيه جزء أكبر من طاقتها الإنتاجية نحو HBM. ويدّعي المدّعون أن هذه الإجراءات أدت إلى نقص في السوق وارتفاع حاد في أسعار مكونات الذاكرة.

تسيطر شركات سامسونج، وإس كيه هاينكس، ومايكرون على الغالبية العظمى من إمدادات ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العالمية. وهذا يعني أن أي تخفيضات منسقة في الإنتاج سيكون لها تأثير أكبر بكثير على السوق مقارنةً بإجراءات مماثلة في قطاعات أقل تخصصًا.

في الأسابيع الأخيرة، أشار مصنّعو الإلكترونيات، وأجهزة الألعاب، ومكونات الحاسوب بشكل متزايد إلى ارتفاع تكاليف المكونات كسبب لزيادة الأسعار. بالنسبة للمستهلكين، لا تقتصر المشكلة على سوق قطع غيار الحاسوب الشخصي فحسب، بل تؤثر أيضًا على أجهزة الحاسوب، وأجهزة الألعاب، والهواتف الذكية، وغيرها من الأجهزة التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية.

مع ذلك، في هذه المرحلة، لا تزال هذه مجرد ادعاءات. تتطلب القضية إثبات أن قيود العرض الملحوظة لم تكن مجرد استجابة منطقية من المصنّعين لازدهار الذكاء الاصطناعي، بل نبعت من سلوك منسق قيّد المنافسة.

وربما الأهم من ذلك، أن مصنّعي ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية، بما في ذلك سامسونج وإس كيه هاينكس المذكورتين الآن، قد أُدينوا سابقًا بهذا النوع من السلوك تحديدًا خلال الفترة من 1998 إلى 2002. من جهة أخرى، وصلت دعوى قضائية مماثلة تقريبًا إلى المحكمة عام ٢٠١٨، حيث اتُهمت فيها سامسونج، وهاينكس، ومايكرون مجددًا بالتلاعب بالأسعار، إلا أن المحكمة اعتبرت الأدلة غير كافية.

في الوقت نفسه، أعلنت سامسونج وإس كي هاينكس عن خطط استثمارية ضخمة في كوريا الجنوبية، مما يُشكل ضغطًا كبيرًا على تقييمات الشركات في هذا القطاع، والتي تدعمها حاليًا توقعات بنقص طويل الأمد في المعروض.

كجزء من برنامج حكومي لتوسيع منظومة أشباه الموصلات، تعتزم الشركتان بناء مصانع جديدة، بتكلفة إجمالية تُقدر بمئات المليارات من الدولارات.

مع ذلك، فإن أي ضغط على هوامش الربح ناتج عن زيادة المعروض، إن وُجد، سيتأخر بشكل كبير، لأن بناء وتشغيل طاقة إنتاجية متطورة يستغرق سنوات.

MU.US (D1)

يشهد سهم الشركة اتجاهًا صعوديًا قويًا وحادًا، لكن مستوى فيبوناتشي يساعد في تحديد مناطق المقاومة والدعم المحتملة. إذا ما تحرك العرض، لأي سبب كان، فسيكون مستوى 1000 دولار (وهو مستوى نفسي أيضًا) على الأرجح مستوى مقاومة قويًا. أما بالنسبة للمشترين، فالهدف التالي هو منطقة مقاومة واسعة حول 1300 دولار. المصدر: xStation5