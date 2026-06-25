ارتفاع أسعار أبل: تكاليف الذاكرة تُثقل كاهل الشركة والأسواق

أعلنت شركة آبل، المصنّعة والموزّعة (بشكل رئيسي) لأجهزة آيفون وأجهزة ماك، عن زيادات كبيرة في أسعار منتجاتها يوم الخميس، حيث وصلت الزيادات إلى عشرات النسب المئوية.

وقد كان رد فعل السوق سلبياً، إذ انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 5%.

APLE.US (D1)

لا تزال قيمة الشركة في اتجاه صعودي متصاعد على المدى الطويل. وتشير توقعات فيبوناتشي إلى وجود منطقة مقاومة قوية بين 240 و260 دولارًا. ستتزامن هذه المنطقة مع الحد السفلي (المحتمل) للقناة الصاعدة، مما يعني أن تعميق التصحيح الهبوطي سيصبح تحديًا متزايدًا للبائعين. ومن الجدير بالذكر أيضًا عبور المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 100 نقطة فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 نقطة من الأسفل، وهو ما يمكن تفسيره كإشارة صعودية قوية. المصدر: xStation5

في سياق السوق الطبيعي، يُشير رفع الأسعار بهذه الطريقة إلى ثقة الشركة في الطلب على منتجاتها، وكان المستثمرون سيتجهون إلى شراء السهم توقعًا لهوامش ربح أعلى.

لكن في هذه الحالة تحديدًا، تُصرّح الشركة بوضوح أن ارتفاع الأسعار ناتج عن ارتفاع أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). إذ تتنافس أجهزة الكمبيوتر والهواتف على إمدادات الذاكرة مع مراكز البيانات والميزانيات الضخمة لأكبر الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونتيجة لذلك، لا يرى السوق أي توسع في هوامش الربح، بل مجرد محاولة يائسة للحفاظ عليها. هذا دفاعٌ، تجدر الإشارة إلى أنه قد لا يكون فعالاً. لماذا؟

بناءً على تقديرات تقريبية وتحليلات مستقلة، تُقدّر تكلفة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) في منتجات آبل بنحو 12% من إجمالي تكاليف الإنتاج؛ إلا أن هذه النسبة ترتفع كلما ازدادت مواصفات الجهاز تطوراً.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذاكرة في القطاع الذي تعمل فيه آبل خلال العام الماضي بنسبة تتراوح بين 150 و200%. ومع ارتفاع الأسعار بنحو 20%، وحصة تكلفة تتراوح بين 10 و20%، فإن الزيادات الحالية لا تكفي إلا لتعويض الزيادة في التكاليف، دون أي أمل في تحسين هوامش الربح، ومع الضغط المتوقع على نمو المبيعات.

ويجدر التذكير أيضاً بأنه لا توجد أي مؤشرات على نهاية هذه "الدورة" في توقعات أو نتائج الشركات العاملة في قطاعي الذاكرة وأشباه الموصلات. وفي أسوأ الأحوال، قد تكون هذه مجرد بداية لسلسلة من الزيادات السعرية.

قد تكون هذه الأحداث وتداعياتها أحد العوامل السلبية على السوق بشكل عام. يجب على المستثمرين، بل ينبغي عليهم، وسيبدأون بشكل متزايد في احتساب سلاسل التوريد المجهدة وارتفاع تكاليف المكونات الإلكترونية في السوق ككل، وليس فقط لشركات محددة.

قد تمتد هذه التكهنات، على سبيل المثال، إلى تقييمات شركة Take-Two، التي ترتفع قيمتها بسبب التوقعات المحيطة بلعبة GTA VI. قد يؤدي نقص المكونات وارتفاع الأسعار إلى تثبيط أو منع العديد من المستهلكين من تجربة الإصدار الجديد من روكستار.