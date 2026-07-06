تأخيرات في إنفيديا: هل مشروع كيبر في خطر؟

في الفصول الأخيرة، ارتبط اسم Nvidia ارتباطًا وثيقًا ببنية الذكاء الاصطناعي في السوق. ولا تزال الشركة اليوم في طليعة الابتكار وكفاءة حلول الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلا أنها بدأت تواجه قيودًا تقنية، على الأقل وفقًا لمحللي SemiAnalysis.

في صناعة الذكاء الاصطناعي اليوم، لم يعد شراء أفضل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) كافيًا. يتزايد التركيز على أنظمة الحوسبة المتكاملة، أي وحدات الخوادم الجاهزة حيث يُصمم كل مكون من الصفر، ويُصنع خصيصًا، ويُنسق بدقة متناهية مع باقي المكونات لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة.

من المتوقع أن يظهر جهاز "Kyber NVL144" ضمن تشكيلة Nvidia.

بحسب محللين في شركة SemiAnalysis، قد يتأخر إطلاق نظام Kyber NVL144 لمدة تصل إلى 12 شهرًا، من عام 2027 إلى عام 2028. ويُعزى السبب إلى مشكلة في إنتاج أحد المكونات الرئيسية (لوحة الدوائر المطبوعة المتوسطة، وهي لوحة وسيطة متعددة الطبقات تربط الوحدات داخل الحامل).

لم يُبدِ السوق أي رد فعل ذعر تجاه هذه التقارير، بل إن بعض المحللين وصفوها بأنها "مجرد ضجيج"، إلا أن طبيعة المشكلة أكثر خطورة مما قد يبدو للمستثمرين غير الملمين بالجوانب التقنية. وتكتسب هذه المعلومات أهمية بالغة، حيث صرّح ممثلو شركة Nvidia لوكالة بلومبيرغ، نافين الشائعات ومؤكدين أن تطوير النظام يسير وفقًا للخطة الموضوعة.

لهذا السبب تحديدًا تُعدّ تقارير SemiAnalysis حول احتمال تأخير بنية Kyber NVL144 ذات أهمية بالغة. فهذا ليس مجرد تأخير شكلي في خارطة الطريق، بل هو مؤشر على أن التوسع المستقبلي للذكاء الاصطناعي بات يعتمد بشكل متزايد على قيود هندسية واقعية.

كان من المفترض أن يكون Kyber NVL144 أحد أكثر العناصر طموحًا في الجيل القادم من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كان من المفترض أن يضم النظام، المبني على معمارية Rubin Ultra، ما يصل إلى 144 وحدة معالجة رسومية (GPU) في رف واحد، مع توفير تبريد سائل متكامل. كان من المتوقع أن يحقق هذا المشروع زيادة هائلة في الأداء، وأن يسمح لشركة Nvidia بتوسيع نطاق ما يُسمى بـ "التوسع الرأسي"، أي زيادة عدد وحدات معالجة الرسوميات المتصلة عبر تقنية NVLink فائقة السرعة والخاصة بالشركة.

في أكبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، لا يكفي مجرد امتلاك المزيد من الرقائق، بل يجب أيضًا ضمان سرعة تواصلها فيما بينها. لذا، إذا كانت لدى Nvidia مشكلة مع Kyber، فهي ليست مشكلة تتعلق بلوحة واحدة فحسب، بل هي مشكلة تتعلق بالقفزة التالية في حجم البنية بأكملها، وتوقعات السوق المبنية على الإنجازات التي يُتوقع أن تحققها الشركة.

تنسجم هذه التقارير أيضًا مع الصورة الأوسع لتعقيد خارطة طريق Nvidia المتزايد. بالنسبة للمنافسين، قد يمثل هذا فرصة مهمة. تشير التحليلات الدقيقة إلى أن تأخير Kyber قد يُحسّن من وضع

حلول AMD أو الرقائق المصممة داخليًا من قِبل شركات الحوسبة السحابية العملاقة، مثل وحدة معالجة Tensor Processing Unit (TPU) من جوجل.

تحليل مخطط أسعار أسهم Nvidia وجوجل (NVDA.US/GOOGL.US) (D1)

تتحرك الشركتان بطريقة متشابهة، مدفوعتين بدوافع سعرية مماثلة واتجاهات سوقية أوسع. مع ذلك، يصعب على السوق حاليًا الاقتناع بوجود عوامل نمو إضافية لشركة إنفيديا، في حين بدأت جوجل تهيمن بشكل متزايد من حيث وتيرة وحجم نمو قيمتها السوقية، مدفوعة جزئيًا بالعديد من مبادرات الشركة الرامية إلى التكامل الرأسي وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين. المصدر: xStation5

لا يعني هذا بالضرورة نهاية هيمنة إنفيديا في هذا القطاع، ولكن إذا تأكدت تقارير المحللين، فقد يُشكل ذلك ضربة قوية لخطط الشركة طويلة الأجل.