الذهب يحافظ على سعره فوق 4000 دولار 🚩 ما هو مستقبل المعدن النفيس؟

ارتفع سعر الذهب مجدداً فوق مستوى 4000 دولار للأونصة، ويحاول الحفاظ على هذا المستوى رغم ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. قد تشير مرونة المعدن إلى أن المستثمرين يركزون بشكل متزايد على التداعيات طويلة الأجل لصدمات الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة لمخاطر التضخم قصيرة الأجل. وقد جاء دعم إضافي من بيانات التضخم الأمريكية الأضعف من المتوقع، حيث ساهم كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في تخفيف المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

يبدو أن المستثمرين يترددون بشكل متزايد في بيع الذهب لمجرد ارتفاع توقعات التضخم. إذا بدأت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي تتفوق على مخاوف التضخم، فقد تصبح الخصائص الدفاعية للذهب مرة أخرى المحرك الرئيسي للأسعار. وقد يشير اختراق مستدام لنطاق 4200-4300 دولار إلى عودة أكثر استدامة لرؤوس أموال المستثمرين إلى المعادن النفيسة. في المقابل، يشير انخفاض سعر الذهب إلى ما دون 3900 دولار إلى أن قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وتجدد المخاوف من التضخم، قد عادت لتصبح المحركات الرئيسية للسوق.

يُعدّ السيناريو الأكثر تفاؤلاً للذهب هو تخفيف التوترات تدريجياً في مضيق هرمز، مصحوباً بانخفاض أسعار النفط، وبالتالي، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. مع ذلك، فإن هذا السيناريو غير مؤكد. قد يبقى سوق النفط متقلباً هيكلياً لفترة طويلة، مما قد يُبقي عوائد السندات مرتفعة والدولار الأمريكي قوياً، وكلاهما سيُؤثر سلباً على الذهب.

الذهب (الفترة الزمنية اليومية)

لا تزال الصورة الفنية تُشير إلى اتجاه هبوطي سائد، حيث يتداول الذهب حالياً بأقل من متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) بنحو 8%. يبقى مستوى المقاومة الرئيسي هو تصحيح فيبوناتشي 23.6% من موجة البيع الشتوية، ويقع عند حوالي 4330 دولاراً للأونصة. أما في حالة الانخفاض، فيبقى مستوى 3900 دولار هو مستوى الدعم الأهم.