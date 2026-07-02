🟡 الذهب يستعيد بريقه بفضل ضعفNFP

شكّل تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو خيبة أمل كبيرة للأسواق. فقد ارتفع عدد الوظائف الجديدة في القطاعات غير الزراعية بمقدار 57 ألف وظيفة فقط، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي كانت تتوقع ما بين 110 و113 ألف وظيفة. ومن المفاجآت الكبرى مراجعة البيانات السابقة وانخفاض التوظيف في قطاع الترفيه، على الرغم من استمرار بطولة كأس العالم لكرة القدم. ففي شهر يونيو وحده، ووفقًا للبيانات، انخفض التوظيف في قطاع الترفيه بمقدار 61 ألف وظيفة، وبلغت الزيادة بعد مراجعة البيانات خلال شهرين -67 ألف وظيفة، ليصل إجمالي الانخفاض إلى -128 ألف وظيفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية!

جدول تغيرات التوظيف في القطاعات المختلفة

شهد قطاع الترفيه انخفاضًا حادًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأكبر بين جميع القطاعات. المصدر: بلومبيرغ فاينانس إل بي.

أثر هذا التراجع بشكل مباشر على سعر صرف الدولار الأمريكي، مما يصب في مصلحة الذهب الذي يختبر مجددًا مستوى 4100 دولار للأونصة. وقد خفّض السوق توقعاته بشأن رفع أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق مع الموقف المتحفظ الذي أبداه كيفن وارش خلال جلسة النقاش التي عُقدت أمس في سينترا. في الوقت الحالي، لا يتوقع السوق رفعًا كاملًا لأسعار الفائدة في أكتوبر، بل في ديسمبر فقط.

التحليل الفني للذهب على الرسم البياني اليومي (D1)

يُظهر الرسم البياني ارتدادًا سعريًا واضحًا، مع بقاء مستوى الدعم عند 4000 دولار أمريكي للأونصة. نشهد حاليًا أعلى مستويات منذ 23 يونيو، ويجري اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2 للموجة الصاعدة الكبيرة منذ عام 2022. في حال تجاوز هذا المستوى بنجاح، سيكون الهدف التالي هو محاولة اختراق الحد العلوي لتشكيل الوتد الهابط حول 4230 دولارًا أمريكيًا للأونصة. المصدر: xStation5