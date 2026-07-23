التحليل الفني 🔼 هل تختبر شركة راينميتال الحد الأعلى لقناتها الهابطة؟

ارتفعت أسهم شركة راينميتال، أكبر شركة مقاولات دفاعية في ألمانيا، بنحو 3% اليوم وسط انتعاش عالمي واسع النطاق في أسهم شركات الدفاع. وفي الولايات المتحدة، ساهمت الأرباح الفصلية القوية في رفع أسهم شركتي RTX ولوكهيد مارتن، مما دعم المعنويات في القطاع ككل.

راينميتال تؤمّن أكبر عائق إنتاجي في أوروبا للذخيرة

لم يعد التحدي الرئيسي الذي يواجه أوروبا هو تمويل الإنفاق الدفاعي المتزايد، بل إنتاج كميات كافية من الذخيرة لتلبية الطلب المتزايد. وتقوم راينميتال بتوسيع مصنعها في أشاو آم إن ضمن مبادرة "مشروع القوة النارية"، بهدف مضاعفة إنتاجها السنوي من البارود إلى أكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 4200 طن متري بحلول عام 2028. وفي الوقت نفسه، أمّنت الشركة إمداداتها الخاصة من النيتروسليلوز - المكون الرئيسي في المواد الدافعة الحديثة - وتقول إنها راكمت احتياطيات تكفيها لحوالي أربع سنوات. وهذا يزيل أحد أكبر المعوقات التشغيلية التي تواجه صناعة الدفاع الأوروبية، ويعزز مكانة راينميتال التنافسية مقارنةً بالشركات المصنعة التي لا تزال تعتمد على موردين خارجيين.

تُعزز الشركة باستمرار ميزتها التنافسية من خلال التكامل الكامل لسلسلة توريد الذخيرة.

تُعدّ راينميتال واحدة من الشركات المصنعة القليلة عالميًا في مجال الدفاع التي تُسيطر على كامل عملية إنتاج الذخيرة تقريبًا، بدءًا من المواد الدافعة والبارود وصولًا إلى أغلفة الخراطيش وقذائف المدفعية والدبابات الجاهزة. سيضمّ المصنع البافاري الموسّع أيضًا مركزًا للبحث والتطوير يُركّز على الجيل القادم من المواد الدافعة عالية الطاقة ومصادر السليلوز البديلة، مما يُقلّل اعتماد أوروبا على المواد الخام المستوردة. وبالنظر إلى حجم الطلبات المُتوقّع أن يتجاوز 100 مليار يورو بنهاية العام، وخطط إعادة تسليح الناتو طويلة الأجل، يُشير هذا إلى أن نمو راينميتال المستقبلي بات مُقيّدًا بشكل متزايد بالقدرة الإنتاجية وليس بطلب العملاء.

أسهم RHM.DE (الرسم البياني D1)

لا تزال أسهم راينميتال تتداول ضمن نطاق سعري هابط، وقد تراجعت بنحو 50% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. بعد الارتفاع الذي شهده السهم اليوم، يختبر حاليًا الحدّ العلوي لهذا النطاق. قد يُشير اختراق مُستدام فوق 1150 يورو إلى انعكاس مُحتمل للاتجاه. في الوقت نفسه، لا يزال المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA200) - وهو مؤشر يتم متابعته على نطاق واسع للزخم طويل الأجل - حاليًا أعلى بنحو 35٪ من سعر السهم الحالي.

المصدر: xStation5