ارتفع الفضة بنسبة 2% 📈

تشهد المعادن النفيسة ارتفاعاً اليوم، حيث ربحت الفضة (SILVER) نحو 2% وارتفع الذهب (GOLD) بنسبة تقارب 1%، على الرغم من استقرار الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية نسبياً. ويُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض أسعار النفط، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت (OIL) بنحو 1.5% خلال اليوم، على الرغم من استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وأفادت التقارير أن طهران أعلنت تعليق محادثاتها مع واشنطن، مُعللة ذلك بتدخل إسرائيل في لبنان. وصرح دونالد ترامب بأنه لا يُولي أهمية كبيرة لتصريحات طهران، لكنه سيناقش الوضع في لبنان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويبدو أن انتعاش أسعار الفضة ذو طبيعة فنية في الغالب، إذ لا تزال الظروف الأساسية غير مستقرة في ظل ارتفاع التضخم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وعدم وضوح مسار السياسة النقدية للبنوك المركزية، بدءاً من الاحتياطي الفيدرالي وصولاً إلى البنك المركزي الأوروبي. كما أن آفاق صناعة الطاقة الشمسية - أحد المصادر الرئيسية للطلب الصناعي على الفضة - تبدو أقل إيجابية.

يثير الطلب على الطاقة الشمسية تساؤلات جديدة حول الفضة

أشار بنك مونتريال ( BMO ) مؤخرًا إلى أن الطلب من قطاع الطاقة الشمسية قد لا يدعم أسعار الفضة بالقدر الذي يتوقعه العديد من المستثمرين. فبينما تظل الفضة معدنًا مهمًا في التحول الطاقي نظرًا لاستخدامها الواسع في الألواح الشمسية، باتت وتيرة تركيبات الطاقة الشمسية الجديدة في الصين مصدر قلق متزايد.

ووفقًا لبنك مونتريال، فإن إضافات القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الصين حتى الآن هذا العام أقل من مستويات عام 2024.

ولا تزال الصين واحدة من أهم أسواق صناعة الطاقة الشمسية العالمية، مما يعني أن ضعف النشاط قد يقلل الطلب الصناعي على الفضة.

في الوقت نفسه، يستمر الصراع مع إيران والمخاوف الأوسع نطاقًا بشأن أمن الطاقة في دعم الاهتمام بمصادر الطاقة البديلة، بما في ذلك الطاقة الشمسية.

بالنسبة للفضة، يرسم هذا صورة مختلطة: فالتطورات الجيوسياسية تدعم التوجه طويل الأجل نحو الطاقة النظيفة، بينما قد تحد البيانات الصينية الضعيفة من التأثير الإيجابي للطلب على الطاقة الشمسية على الأسعار.

عمليًا، لا تزال الفضة تتأثر بقوتين في آن واحد: الطلب الاستثماري المدفوع بالغموض، والطلب الصناعي المرتبط بالنشاط الفعلي في قطاع الخلايا الكهروضوئية.

كيف يبدو الطلب الفعلي؟ وجهة نظر دار سك العملة سكوتسديل

وفقًا لدار سك العملة سكوتسديل، يشهد سوق الفضة المادية تحولًا هيكليًا هامًا. إذ تتجه الفضة خارج الولايات المتحدة نحو أسواق خارجية أكثر تنافسية، لا سيما في آسيا. ورغم انخفاض أسعار الفضة مؤخرًا، تشير التدفقات الفعلية إلى استمرار الطلب القوي، حتى مع اختلاف إشارات السوق الفعلية وسوق العقود الآجلة.

وقد زادت الصين وارداتها من الفضة بشكل حاد. ففي مارس، ارتفعت الواردات بنسبة 78% على أساس شهري لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 836 طنًا، متجاوزة بذلك المتوسط ​​الموسمي لشهر مارس على مدى السنوات العشر الماضية بنسبة 173%.

وقد يعكس تزايد الطلب الصيني الجهود المبذولة لتأمين القاعدة الصناعية للبلاد، حيث لا تزال الفضة عنصرًا أساسيًا في صناعة الألواح الشمسية وأشباه الموصلات والبطاريات والإلكترونيات والتطبيقات العسكرية. وتؤكد دار سك العملة سكوتسديل أن المشكلة لا تكمن في نقص الفضة في الولايات المتحدة، بل في موقع وتوافر المعدن المعتمد بشكل صحيح والقادر على التوريد إلى الأسواق الدولية.

ومن المؤشرات الأخرى على تشديد الأوضاع ارتفاع علاوة سعر الفضة وفقًا لمعيار التسليم الجيد لرابطة سوق لندن للمعادن الثمينة (LBMA). يتزايد استعداد المشترين لدفع مبالغ أكبر مقابل المعادن التي يمكن توصيلها بسرعة إلى مراكز التجارة العالمية.

وتؤثر الهند أيضاً على السوق. ففي مايو/أيار، قيّدت السلطات استيراد أنواع معينة من سبائك الفضة، وهي خطوة قد تُغيّر تدفقات التجارة العالمية وتُعيد توجيه المعادن المادية عبر قنوات بديلة.

ويتوسع الاهتمام بالفضة ليشمل فئات أوسع من المستثمرين الأفراد. إذ بدأت بعض الشركات تنظر إلى المعادن النفيسة المادية كجزء من إدارة الخزينة وكأداة للتحوّط ضد المخاطر النظامية. ويرى ممثلو دار سك العملة في سكوتسديل أن تزايد انعدام الثقة في الأنظمة المصرفية والعملات الورقية وسلاسل التوريد العالمية يُعزز الاهتمام بالذهب والفضة الماديين كأصول احتياطية استراتيجية.

الفضة (إطار زمني يومي واحد)

المصدر: xStation5