التقويم الاقتصادي: بيانات جامعة ميشيغان الأمريكية تحت الأضواء (24/04/2026)

ما الذي يجب عليك التركيز عليه بشكل خاص خلال جلسة اليوم؟
- قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، ستصدر شركات بروكتر آند غامبل، ونورفولك ساوثرن، وتشارتر كوميونيكيشنز، وSLB تقاريرها الفصلية - وقد تُسهم نتائج SLB (قطاع النفط) تحديدًا في فهم تأثير أزمة الطاقة على هذا القطاع.
- في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت وسط أوروبا، سيتم إصدار القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل. وفي ظل تحذيرات ترامب من ارتفاع أسعار الغاز، قد تؤكد هذه القراءة تراجع ثقة الأسر الأمريكية.
- ستظل الأسواق حساسة للأخبار الواردة من الشرق الأوسط - إذ يُتوقع أن يكون عطلة نهاية الأسبوع مضطربة نظرًا لتصاعد استعدادات إسرائيل لتصعيد محتمل. يُؤدي هيمنة قطاع أشباه الموصلات على السوق، والتباين بين تفاؤل المستثمرين والواقع الجيوسياسي، إلى خلق بيئة هشة قد يُؤدي فيها أي خبر سلبي إلى تصحيح حاد.
