التقويم الاقتصادي - بيانات مؤشر مديري المشتريات تتصدر المشهد مع استئناف ارتفاع أسعار النفط

رغم أن جدول البيانات الاقتصادية اليوم أكثر أهمية من أمس، إلا أن الأسواق العالمية لا تزال مرتبطة بتطورات الشرق الأوسط. فعلى الرغم من إنذار دونالد ترامب الذي مدته خمسة أيام للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي، إلا أن الضربات الجوية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة الإيرانية خلال الليل قد أعادت إشعال موجة صعود أسواق النفط الخام.

وفي وقت سابق، شهدت الجلسة الآسيوية بيانات اقتصادية من اليابان جاءت أضعف من المتوقع. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي لشهر مارس إلى 51.4، مخيباً بذلك التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 53.2. علاوة على ذلك، انخفض معدل التضخم الوطني لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع إلى 1.3% على أساس سنوي، بعد أن كان 1.5% في فبراير. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن بنك اليابان لا يزال مصراً على رفع سعر الفائدة في أبريل، نظراً للتأثيرات الكبيرة للصدمة الحالية في قطاع الطاقة على الأسعار المحلية.

الجدول الزمني الاقتصادي (وفقًا لبيانات رويترز):

08:15 - فرنسا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي (التوقعات: 49.4؛ القيمة السابقة: 50.1)

08:15 - فرنسا: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي (التوقعات: 49.2؛ القيمة السابقة: 49.6)

08:30 - ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي (التوقعات: 49.6؛ القيمة السابقة: 50.9)

08:30 - ألمانيا: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي (التوقعات: 52.5؛ القيمة السابقة: 53.5)

09:00 - منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي (التوقعات: 49.4؛ القيمة السابقة: 50.8)

09:00 - منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأولي (التوقعات: 51.1؛ القيمة السابقة: 51.9)

09:30 - المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي (التوقعات: 50.0؛ القيمة السابقة: 51.7)

09:30 - المملكة المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (التوقعات: 52.8؛ السابق: 53.9)

12:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: تكاليف وحدة العمل للربع الرابع (التوقعات: 2.8% مقارنة بالربع السابق؛ السابق: -1.9% مقارنة بالربع السابق)

12:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: إنتاجية القطاعات غير الزراعية للربع الرابع (التوقعات: 2.8% مقارنة بالربع السابق؛ السابق: 4.9% مقارنة بالربع السابق)

13:45 - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (التوقعات: 51.5؛ السابق: 51.6)

13:45 - الولايات المتحدة الأمريكية: مؤشر مديري المشتريات للخدمات (التوقعات: 52.0؛ السابق: 51.7)

20:30 - الولايات المتحدة الأمريكية: تقرير مخزون النفط الخام الصادر عن معهد البترول الأمريكي (السابق: 6.6 مليون برميل)

كيف قد يكون رد فعل السوق؟

مؤشرات مديري المشتريات الأولية (منطقة اليورو، ألمانيا، المملكة المتحدة): تُقدّم هذه المؤشرات نظرة أولية على الوضع الاقتصادي للشهر الحالي. مع تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاليًا عند 1.16، فإن أي انخفاض ملحوظ في قطاع التصنيع الألماني أو في منطقة اليورو (خاصةً إذا انخفض أكثر من عتبة الانكماش البالغة 50.0) قد يُؤدي إلى موجة بيع حادة لليورو مع إعادة تقييم الأسواق لمسار البنك المركزي الأوروبي.

تكاليف وحدة العمل والإنتاجية في الولايات المتحدة: في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، يُركّز الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على الضغوط التضخمية. ارتفاع تكلفة وحدة العمل عن المتوقع (المتوقع عند 2.8%) يُشير إلى أن التضخم الناتج عن ارتفاع الأجور لا يزال يُمثّل تهديدًا، مما يُرجّح أن يُعزّز الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية.