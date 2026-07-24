📅 التقويم الاقتصادي: بيانات مؤشرات مديري المشتريات في دائرة الضوء (الجمعة 24 يوليو 2026)

نختتم أسبوعاً حافلاً بالتقلبات الجيوسياسية وصدمات أرباح الشركات الكبرى بجرعة مكثفة من البيانات الاقتصادية التي ستلعب دوراً حاسماً في تحديد مسار إغلاقات الأسواق الأسبوعية.
تُعرف جلسة اليوم في أروقة المال بـ "يوم مؤشرات مديري المشتريات" (Flash PMIs)، حيث تتدفق القراءات الأولية لشهر يوليو من مختلف الاقتصادات الكبرى. تعد هذه المؤشرات مقياساً دقيقاً لصحة القطاعين الصناعي والخدمي، وتعطي إشارات مبكرة للأسواق حول مسار التضخم والنمو الاقتصادي قبل اجتماعات البنوك المركزية المرتقبة.
📌 أبرز المحطات في أجندة اليوم
- الولايات المتحدة الأمريكية:
- مؤشرات مديري المشتريات (PMI) الأولية (يوليو): تترقب الأسواق قراءات القطاع التصنيعي (تشير التوقعات إلى 53.9) والقطاع الخدمي (التوقعات عند 51.2)، لتقييم مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على تحمل مستويات الفائدة المرتفعة.
- مبيعات المنازل الجديدة (يونيو): مؤشر حيوي لحالة القطاع العقاري ومدى تأثره بتكلفة الإقراض، مع توقعات بتسجيل المبيعات حوالي 580 ألف وحدة.
- أوروبا والمملكة المتحدة:
- ألمانيا ومنطقة اليورو: صدور القراءات الأولية لمؤشرات (PMI) التصنيعية والخدمية. تُعد هذه البيانات شديدة الأهمية لتقييم مدى تعافي القطاع الخاص، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير والترقب لخطواته القادمة في سبتمبر
- بريطانيا: يوم مزدحم بالبيانات؛ حيث صدرت أرقام مبيعات التجزئة لشهر يونيو، إلى جانب مؤشر (GfK) لثقة المستهلك، وقراءات مؤشرات مديري المشتريات. ستكون هذه الأرقام المحرك الرئيسي لاتجاهات الجنيه الإسترليني اليوم
- كندا:
- مبيعات التجزئة (مايو): الأنظار تتجه نحو استهلاك الأفراد (القراءات الشهرية والسنوية)، وهو عامل حاسم للبنك المركزي الكندي لتقييم الطلب الداخلي وسط تقلبات أسواق الطاقة
- آسيا والمحيط الهادئ:
- اليابان وأستراليا: افتتحت الجلسة الآسيوية مبكراً بصدور قراءات مؤشرات (PMI)، والتي أظهرت أداءً متبايناً يعكس التحديات المستمرة في توازن النمو وتكاليف الإنتاج.
💡 الرؤية الاستراتيجية لجلسة اليوم:
تأتي هذه الحزمة من البيانات الاقتصادية في توقيت شديد الحساسية. فالأسواق لا تزال تحاول التعافي من الموجة البيعية القاسية التي ضربت وول ستريت (تحديداً أسهم التكنولوجيا مثل تسلا وألفابت)، وتستوعب في الوقت ذاته التوترات الجيوسياسية التي دفعت بأسعار النفط إلى مستويات مرتفعة.
لذا، من المتوقع أن يشهد الدولار الأمريكي والأسهم تحركات سريعة فور صدور البيانات الأمريكية اليوم؛ فأي قراءات تشير إلى تباطؤ اقتصادي مفاجئ قد تعزز من الرهانات على تدخل الفيدرالي، في حين أن البيانات القوية قد تضغط مجدداً على معنويات المستثمرين.
🔼 ارتفاع DE40 وسط إعلان أرباح شركة SAP
الصناعة في ظل أسعار النفط
هل سينتعش السوق بعد عمليات البيع المكثفة يوم الخميس؟
ملخص اليوم: تهديدات ترامب بالحرب تُلقي بظلالها على الأسواق. وول ستريت تتراجع.