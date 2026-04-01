التقويم الاقتصادي: بيانات معهد إدارة التوريد (ISM) وADP قادمة 🔎

في جدول أعمال اليوم، يجدر الانتباه إلى صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات النهائية لشهر مارس. في الصباح، سنتلقى سلسلة من التقارير من الاقتصادات الأوروبية. لاحقًا، سيتجه الاهتمام إلى الولايات المتحدة، حيث ستُنشر بيانات مؤشر مديري المشتريات ومؤشر معهد إدارة التوريد.

استنادًا إلى تقارير مؤشر مديري المشتريات الصادرة سابقًا، يتضح تأثير الحرب في الشرق الأوسط بشكل متزايد. تُبلغ الشركات عن اضطرابات في سلاسل التوريد، فضلًا عن ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات ذات الصلة. ونتيجة لذلك، قد تكون بيانات مؤشر معهد إدارة التوريد اليوم ذات أهمية خاصة.

قبل صدور مؤشر مديري المشتريات ومؤشر معهد إدارة التوريد في الولايات المتحدة، سنتلقى أيضًا تقرير ADP للتوظيف، والذي سيكون إصدارًا مهمًا قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الرسمية يوم الجمعة.

الأربعاء، ١ أبريل