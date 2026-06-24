التقويم الاقتصادي: بيانات إيفو الألماني وأرباح شركة مايكرون في دائرة الضوء (24/06/2026)

التقويم الاقتصادي
- 2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، أستراليا: مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي، الفعلي 4.0%، المتوقع 4.3%، السابق 4.3%
- 2:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، أستراليا: متوسط مؤشر أسعار المستهلكين المعدل على أساس سنوي، الفعلي 3.6%، المتوقع 3.5%، السابق 3.4%
- 6:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، اليابان: مبيعات المتاجر الكبرى على أساس سنوي، الفعلي 3.0%، المتوقع 1.0%
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا: توقعات IFO، المتوقع 84.8 نقطة، السابق 83.8 نقطة
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا: مؤشر IFO للأوضاع الحالية، المتوقع 86.3 نقطة، السابق 86.1 نقطة
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا: مؤشر IFO لمناخ الأعمال، المتوقع 85.5 نقطة، السابق 84.9 نقطة
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، سويسرا: توقعات ZEW، لا يوجد توقعات، السابق -11.1 نقطة
- 12:00 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: قروض الرهن العقاري من MBA التطبيقات، انخفاض سابق بنسبة 3.8%
- 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: رصيد الحساب الجاري، توقعات -180.9 مليار دولار، سابق -190.7 مليار دولار
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة، توقعات 622 ألف، سابق 639 ألف
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مبيعات المنازل الجديدة شهريًا، توقعات 3.2%، سابق -6.2%
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعات -3.6 مليون برميل، سابق -8.263 مليون برميل
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مخزونات البنزين وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعات -1.097 مليون برميل، سابق -0.906 مليون برميل
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مخزونات المقطرات وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعات -1.05 مليون برميل، سابق +0.951 مليون برميل
- 3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام في كوشينغ وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، سابق -1.606 مليون برميل
- 6:30 مساءً بتوقيت غرينتش - كندا: محضر اجتماع بنك كندا
بعد إغلاق السوق الأمريكية: إعلان أرباح شركة مايكرون تكنولوجي (MU.US)
متحدثون من البنوك المركزية
- 7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - سويسرا: رئيس البنك الوطني السويسري مارتن شليغل يتحدث
- 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - ألمانيا: رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل يتحدث
- 12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش - كندا: محافظ بنك كندا تيف ماكليم يتحدث
- 12:20 ظهرًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يتحدث
- 2:35 ظهرًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو: فيليب لين من البنك المركزي الأوروبي يتحدث
- 4:00 عصرًا بتوقيت غرينتش - المملكة المتحدة: ميغان غرين من بنك إنجلترا تتحدث
- 9:00 مساءً بتوقيت غرينتش - اليابان: محافظ بنك اليابان كازو أويدا يتحدث
رسوم بيانية للنفط وDE40
المصدر: xStation5
المصدر: xStation5
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