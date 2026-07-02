التقويم الاقتصادي: هل ستؤدي بيانات الوظائف غير الزراعية اليوم إلى انهيار وول ستريت؟

معنويات السوق في بداية الجلسة

افتتح السوق يوم الخميس متأثرًا بشكل واضح بالتحول العالمي عن قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث تصدر الذهب والفضة قائمة الرابحين (بارتفاع 0.79% و1.10% على التوالي)، باعتبارهما ملاذًا آمنًا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بأكثر من 0.4-0.55%، مواصلين أسوأ أداء ربع سنوي لهما منذ عام 2020. وانخفضت عملة البيتكوين بنسبة 0.41% وسط حالة من النفور العام من المخاطرة، وافتتحت المؤشرات الأوروبية على تباين، حيث ارتفع مؤشر DE40 بنسبة رمزية بلغت 0.03%، بينما انخفض مؤشرا UK100 وUS100 بشكل طفيف، مما يشير إلى حذر المستثمرين قبل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية بعد ظهر اليوم.

تُلاحظ أكبر تقلبات السوق خارج طاولة تداول العقود مقابل الفروقات الرئيسية، حيث افتتح مؤشر كوسبي بانخفاض يصل إلى 5-6%، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتًا. في المقابل، خسرت أسهم سامسونج إلكترونيكس وإس كيه هاينكس ما بين 7-9% عند الافتتاح بعد أن أثرت موجة بيع الرقائق في وول ستريت بشكل مباشر على مصنعي الذاكرة الكوريين. أما مؤشر نيكاي 225، فيُظهر تفاعلًا أكثر اعتدالًا (حوالي -1% إلى -1.2%). ويُثير الين الياباني، الذي وصل إلى أدنى مستوى له في 40 عامًا (162.37-162.38 دولار أمريكي/ين ياباني على منصتنا)، تكهنات حول تدخل وزارة المالية اليابانية، لا سيما في ظل انخفاض السيولة يوم الجمعة بسبب العطلة الأمريكية.

أهم الأخبار اليوم

الحدث الأبرز اليوم هو صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو الساعة 2:30 مساءً. – يتراوح الإجماع بين 110,000 و115,000 وظيفة، مقارنةً بـ 172,000 وظيفة في مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3% – ويشير التباين الكبير في التوقعات (25,000-200,000) إلى رد فعل حاد محتمل من الدولار الأمريكي وعوائد السندات. ومن الجدير بالمتابعة أيضًا بيانات طلبات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الصادرة بعد ظهر اليوم، والتي قد تؤثر بشكل أكبر على التوقعات بشأن قرار الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

كما يجدر متابعة بيانات مؤشر أسعار المستهلك من سويسرا (8:30 صباحًا) وطلبات السلع المعمرة من الولايات المتحدة (4:00 مساءً).

التقويم الاقتصادي الكلي لليوم. المصدر: xStation