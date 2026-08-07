🔼 ارتفاع سعر الفضة بنسبة 4%

تواصل المعادن النفيسة انتعاشها. فقد ارتفع سعر الفضة بنحو 4%، بينما واصل الذهب صعوده، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو. وخلال جلسات التداول الثلاث الماضية، ارتفع سعر الذهب بما يقارب 200 دولار، مقترباً من 4300 دولار للأونصة. وقد دعم هذا الارتفاع بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة، والضعف النسبي للدولار الأمريكي، وتزايد التوقعات بالتوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، مما قد يؤدي إلى تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الانتعاش القوي في المعنويات، لا يزال كل من الفضة والذهب أقل بكثير من أعلى مستوياتهما القياسية التي سجلاها في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 5% هذا الأسبوع، مما وفر دعماً إضافياً للفضة. ومع ذلك، لا تزال احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز غير مؤكدة. وينتظر المستثمرون الآن صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر يوليو في تمام الساعة 1:30 مساءً بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يقدم التقرير مؤشرات مهمة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية، وقد يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار كل من الذهب والفضة. من المرجح أن يدعم انخفاض قراءة بيانات الوظائف غير الزراعية عن المتوقع أسعار المعادن النفيسة، بينما قد تدفع البيانات الأقوى من المتوقع (حيث يتوقع السوق زيادة في الوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة بعد 57 ألف وظيفة في يونيو) إلى جني الأرباح على المدى القصير بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأيام الأخيرة.

وقد خفّض تقرير التوظيف الصادر عن ADP لشهر يوليو، والذي جاء أضعف من المتوقع، التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مما دعم أسعار المعادن النفيسة، على الرغم من أن الوضع الاقتصادي الأمريكي العام لا يزال قويًا.

يواصل الاقتصاد العالمي نموه بنحو 3% على أساس سنوي، ولا يزال بعيدًا عن الركود، مما يدعم أسعار الفضة، التي تستفيد أيضًا من دورها المتنامي في البنية التحتية لمراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ( DXY ) ارتفاعًا طفيفًا اليوم، ولكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند حوالي 99.8 بعد انخفاضه الحاد منذ 25 يوليو، مما يعزز جاذبية المعادن النفيسة نسبيًا.

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي ( DXY ) ارتفاعًا طفيفًا اليوم، ولكنه لا يزال قريبًا من أدنى مستوياته في ستة أسابيع عند حوالي 99.8 بعد انخفاضه الحاد منذ 25 يوليو، مما يزيد من جاذبية المعادن النفيسة.

يأتي دعم إضافي من تقارير عن إحراز تقدم في المحادثات بين إيران وعُمان بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن الوضع الجيوسياسي العام في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر للغاية.

مخطط الفضة والذهب (إطار زمني يومي واحد)

انتعشت الفضة بالفعل بنحو 20% من أدنى مستوياتها المحلية الأخيرة، وتختبر حاليًا مستوى مقاومة رئيسيًا يمثله المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50، الخط البرتقالي). وسيمثل اختراق هذا المستوى أول تحرك فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا منذ مايو. تقع منطقة المقاومة الرئيسية التالية بين 68 و71 دولارًا للأونصة، حيث يتقارب المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر) مع تصحيح فيبوناتشي 23.6% لانخفاض يناير-فبراير. أما على الجانب السلبي، فيبقى 58 دولارًا للأونصة مستوى الدعم الرئيسي.

المصذر: xStation5

المصذر: xStation5