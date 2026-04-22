التقويم الاقتصادي: خطابات محافظي البنوك المركزية وأرباح تسلا في دائرة الضوء

جدول البيانات الاقتصادية اليوم خفيف نسبيًا. بعد صدور البيانات الاقتصادية البريطانية (وخاصة مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين، اللذين يُعدّان مؤشرين هامين لسياسة بنك إنجلترا)، يتجه الاهتمام نحو بيانات طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة. وفي فترة ما بعد الظهر، سينصبّ التركيز على كلمات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، والتي قد تُقدّم مؤشرات حول التوجه المستقبلي للسياسة النقدية، بالإضافة إلى تقارير أرباح شركتي تسلا وآي بي إم.

جدول البيانات الاقتصادية

11 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا - التقرير الشهري للبنك المركزي الألماني

12 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - طلبات قروض الرهن العقاري الصادرة عن جمعية المصرفيين العقاريين؛ السابق: 1.8%

1 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا؛ السابق: 6.42%

1 ظهرًا بتوقيت غرينتش، تركيا - معدل إعادة الشراء الأسبوعي؛ المتوقع: 37%؛ السابق: 37%

3:30 عصرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مخزونات النفط الخام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ السابق: -0.913 مليون

3:30 عصرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة - مخزونات البنزين؛ السابق: -6.328 مليون

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مخزونات المقطرات؛ السابق: -3.122 مليون

3:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة الأمريكية - مخزونات كوشينغ؛ السابق: -1.727 مليون

متحدثون من البنوك المركزية

1:15 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - لين يتحدث

4:10 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - شنابل يتحدث

6 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - ناغل يتحدث

9:05 مساءً بتوقيت غرينتش، البنك المركزي الأوروبي - لاغارد تتحدث

أحداث أخرى

9:10 مساءً بتوقيت غرينتش، آي بي إم - إعلان الأرباح

9:30 مساءً بتوقيت غرينتش، تسلا - إعلان الأرباح

