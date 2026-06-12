التقويم الاقتصادي: اختتام أسبوع حافل (12.06.2026)

انقضت أيام حافلة بأحداث مهمة من منظور السوق، ليس فقط في الشرق الأوسط. ففي يوم الأربعاء، نُشرت بيانات التضخم لشهر مايو في الولايات المتحدة، والتي شكلت مفاجأة سارة لصناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي. وفي يوم الخميس، اعتلت الرئيسة لاغارد المنصة، واتخذت في تصريحاتها نبرة متشددة غير متوقعة.

اليوم، تركز الاهتمام الاقتصادي الكلي على ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني. ولم تكن هناك مفاجآت كبيرة، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس شهري.

لكن أذهان المستثمرين منشغلة بأمور أخرى، وتحديدًا بالاكتتاب العام الأولي لشركة سبيس إكس اليوم.

بيانات الاقتصاد الكلي

الخميس

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ورافق القرار خطاب متشدد نسبيًا من الرئيسة لاغارد، التي أكدت أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ليس غائبًا ولا مهددًا بشكل كبير.

وتحدثت بحذر أيضًا بشأن التضخم. كما سمعنا: "قرارنا مُبرَّر في جميع توقعات التضخم - سواءً تلك التي تفترض تصاعدًا كبيرًا، أو السيناريو الأساسي، أو سيناريو انخفاض التضخم."

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 229 ألفًا، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير.

مع ذلك، لا يوجد سببٌ يدعو للقلق بشأن سوق العمل، خاصةً وأن السوق لا يزال يعتمد على بيانات الوظائف غير الزراعية القوية للغاية.

الجمعة

انكمش الاقتصاد البريطاني في أبريل بنسبة 0.1% على أساس شهري.

كان هذا الانخفاض متوافقًا مع التوقعات، ويأتي بعد شهرين من النمو الكبير (0.4% و0.3%)، مما يحد من تأثيره السلبي.

الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية

الجمعة

جدول أرباح الشركات

الولايات المتحدة الأمريكية

شركة بيتكوين ديبوت ( BTM.US ) - سعر السهم قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة ريبليميون ( REPL.US ) - سعر السهم قبل افتتاح السوق ( BMO )

مجموعة كورينك ( CURR.US ) - سعر السهم قبل افتتاح السوق ( BMO )

مجموعة جياين ( JFIN.US ) - سعر السهم قبل افتتاح السوق ( BMO )

شركة تشيلدرنز بليس ( PLCE.US ) - سعر السهم بعد إغلاق السوق ( AMC )

شركة ذا تشيلدرنز بليس ( PLCE.US ) - سعر السهم بعد إغلاق السوق ( AMC )

شركة فاثوم هولدينغز ( FTHM.US ) - سعر السهم بعد إغلاق السوق ( AMC )

ثلاث أسواق تستحق المتابعة

مؤشر ناسداك 100 (US100)

انضمت شركة سبيس إكس إلى المؤشر اليوم. هناك اهتمام كبير بالشركة، لكن سعر السهم مرتفع للغاية. هذا لا ينفي حقيقة أنه سيكون أكبر اكتتاب عام في التاريخ.

الدولار الأمريكي (USD)

تؤدي تصريحات الرئيس ترامب المتضاربة إلى زيادة التقلبات في سوق العملات. كما يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

أبل (AAPL.US)

قبل بضعة أشهر، وقّعت الشركة عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي لحقوق البث التلفزيوني لمباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS). لذا، فإن النجاح التجاري لكأس العالم هذا العام، والذي قد يُسهم في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة، له أهمية كبيرة بالنسبة لها.

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ميخال يوزفياك، محلل أسواق مالية في XTBش