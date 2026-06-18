التقويم الاقتصادي - الفيدرالي المتشدد وقرارات البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا المحورية (18.06.2026)

هيمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على جلسة تداولات الأربعاء في الأسواق المالية. فقد قررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. إلا أن الرسم البياني المحدث أظهر توجهاً متشدداً، ما يشير إلى احتمال رفع سعر الفائدة في عام 2026. في الوقت نفسه، يرى نصف أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي فقط إمكانية خفض أسعار الفائدة، وحاول باول نفسه التقليل من أهمية الرسم البياني، معلناً عن تغييرات قادمة في التوقعات.

أدى هذا في نهاية المطاف إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ودفع مؤشر الدولار (DXY) مجدداً فوق مستوى 100 نقطة. أما على الصعيد الجيوسياسي، فيراقب المستثمرون عن كثب توقيع مذكرة تفاهم حكومية أمريكية بشأن العلاقات مع الشرق الأوسط، الأمر الذي يُسهم في استقرار المعنويات؛ إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض رداً على لهجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة. ستشهد جلسة اليوم تقلبات كبيرة في سوق العملات، مع التركيز على قرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا، والتي ستؤثر بشكل مباشر على زوجي الفرنك السويسري والجنيه الإسترليني.

أهم نتائج الجلسات الآسيوية والأوروبية المبكرة:

سجلت نيوزيلندا انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في الربع الأول من عام 2026. نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% على أساس ربع سنوي مقارنةً بنسبة 0.5% في الفترة السابقة (بعد تعديلها بالزيادة من 0.2%)، بينما بقي معدل النمو السنوي عند 1.5%، على الرغم من التوقعات بتباطؤه إلى 1.1%.

أظهر سوق العمل في المملكة المتحدة مؤشرات على الاستقرار على الرغم من ارتفاع طفيف في معدل البطالة. ارتفع معدل البطالة في أبريل بشكل غير متوقع إلى 5.0%، إلى جانب نمو قوي في التوظيف بلغ 100 ألف وظيفة (مقابل التوقعات البالغة 75 ألف وظيفة). بقي الضغط على الأجور مرتفعًا، حيث بلغ مؤشر متوسط ​​الأجور (بما في ذلك المكافآت) 4.4% على أساس سنوي.

جدول الأحداث الاقتصادية الكلية (بتوقيت غرينتش)

8:30 | سويسرا - قرار البنك الوطني السويسري بشأن سعر الفائدة. التوقعات: 0.00%. القيمة السابقة: 0.00%.

9:00 | سويسرا - المؤتمر الصحفي للبنك الوطني السويسري.

12:00 | المملكة المتحدة - قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة. التوقعات: 3.75%. القيمة السابقة: 3.75%. من المتوقع أن يصوت 8 أعضاء لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة بنسبة 1 إلى 8.

13:30 | الولايات المتحدة الأمريكية - طلبات إعانة البطالة الأولية الأسبوعية. التوقعات: 225 ألف. القيمة السابقة: 229 ألف.

15:30 | الولايات المتحدة الأمريكية - تغيير مخزون الغاز الطبيعي. التوقعات: +82 مليار قدم مكعب. القيمة السابقة: 108 مليار قدم مكعب.

أرباح الشركات

أكسنتشر (ACN) - ما قبل افتتاح السوق

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة