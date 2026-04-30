التقويم الاقتصادي: مهرجان البنوك المركزية في أوج نشاطه

يشهد العالم اليوم ذروة نشاط البنوك المركزية. وقد هيمنت قرارات وتصريحات كبرى السلطات النقدية العالمية على هذا الأسبوع منذ بدايته. بدأ الأمر مع بنك اليابان، ثم استوعبت الأسواق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ورسالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واليوم يتجه التركيز نحو أوروبا، حيث يختتم البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا سلسلة مكثفة من الأحداث الرئيسية. يُعد هذا وضعًا نادرًا تتزامن فيه قرارات السياسة النقدية من عدة اقتصادات كبرى في فترة زمنية قصيرة جدًا، مما يُجبر الأسواق على إعادة تقييم توقعاتها باستمرار

في ظل هذه الظروف، لم تعد البيانات الاقتصادية الكلية مجرد إحصاءات. فكل بيانات التضخم، أو معدلات النمو، أو سوق العمل، تُصبح بمثابة لبنات أساسية تُعزز أو تُشكك في رواية البنك المركزي. ويبقى السؤال الأهم بالنسبة للأسواق: هل انخفاض التضخم مستقر حقًا، أم أن الاقتصادات تدخل مرحلة أكثر تفاوتًا حيث تتباعد ديناميكيات النمو والأسعار؟

ويشهد جدول أعمال اليوم ازدحامًا كبيرًا في أوروبا، حيث ترد بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي وسوق العمل من اقتصادات متعددة في وقت واحد، بالتزامن مع قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. في الوقت نفسه، لا تزال البيانات الأمريكية تُشكّل المعيار العالمي لتوقعات أسعار الفائدة.

الجدول الاقتصادي لليوم:

07:30 – فرنسا

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (ربع سنوي، الربع الأول): 0.0% مقابل 0.2% / 0.2%

الإنفاق الاستهلاكي (شهريًا): 0.7% مقابل 0.6% / -1.4%

08:00 – ألمانيا

مبيعات التجزئة (شهريًا): -0.5% / -0.6%

مبيعات التجزئة (سنويًا): 0.4% / 0.7%

أسعار الواردات (شهريًا): 2.5% / 0.3%

أسعار الواردات (سنويًا): -2.3%

08:30 – المجر

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (ربع سنوي): 0.2%

الناتج المحلي الإجمالي غير المعدل حسب السنة (سنويًا): 1.0% مقابل 0.8%

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (سنويًا): 0.6%

الميزان التجاري: 665 مليون يورو

08:45 – فرنسا

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 2.0% مقابل 1.7%

مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا): 2.2% مقابل 2.0%

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): 0.9% مقابل 1.0%

مؤشر أسعار المنتجين (سنويًا): -2.4%

09:00 – جمهورية التشيك

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (ربع سنوي): 0.5% مقابل 0.7%

الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب السنة (سنويًا): 2.5% مقابل 2.7%

09:00 – إسبانيا

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي): 0.5% مقابل 0.8%

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا): 2.7% مقابل 2.7%

09:00 – سويسرا

مؤشر KOF: 96 مقابل 96.1

09:00 – تركيا

الميزان التجاري: -9.03 مليار دولار أمريكي

09:30 – بولندا

مؤشر أسعار المستهلك (سنويًا): 2.9% مقابل 3.0%

مؤشر أسعار المستهلك (شهريًا): 0.4% مقابل 1.1%

09:55 – ألمانيا

معدل البطالة: 6.3%، متوافق مع التوقعات

10:00 – ألمانيا

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي): 0.2% مقابل 0.3%

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا): 0.4% مقابل 0.6%

10:00 – إيطاليا

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي): 0.1% مقابل 0.3%

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا): 0.6% مقابل 0.8%

معدل البطالة: 5.3%

منطقة اليورو (بيانات رئيسية)

11:00

تضخم مؤشر أسعار المستهلك المنسق (سنويًا): 2.9% مقابل 2.6%

مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي (سنويًا): 2.3% مقابل 2.3%

الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي): 0.2% مقابل 0.2%

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا): 0.8% مقابل 1.2%

معدل البطالة: 6.2%

14:15 - البنك المركزي الأوروبي

معدل إعادة التمويل: 2.15% (بدون تغيير)

معدل الودائع: 2.00% (بدون تغيير)

14:45 / 16:15

المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي

خطاب كريستين لاغارد

المملكة المتحدة (بنك إنجلترا)

13:00

معدل الفائدة: 3.75% (بدون تغيير)

الولايات المتحدة - أهم البيانات

14:30

الإنفاق الاستهلاكي: 0.9% مقابل 0.5%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (سنويًا): 3.2% مقابل 3.0%

الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا): 2.3% مقابل 0.5%

معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي: 3.8% مقابل 3.7%

مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (ربع سنويًا): 4.1% مقابل 2.7%

الدخل: 0.3%

طلبات إعانة البطالة: 214 ألفًا

مؤشر الدخل الأساسي: 0.8% مقابل 0.7%

15:45

مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو: 53 مقابل 52.8

16:00

المؤشرات الرائدة: -0.1%

16:30

التغير في مخزونات الغاز الطبيعي: 83 مليار مقابل 103 مليارات