التقويم الاقتصادي: مخزونات النفط والميزان التجاري الأمريكي في دائرة الضوء 🔎

جدول أعمال اليوم الاقتصادي الكلي خفيف نسبياً. في الواقع، البيانات الاقتصادية الهامة الوحيدة المدرجة على جدول الأعمال اليوم هي مؤشر IFO الألماني، والميزان التجاري الأمريكي، وتغيرات مخزونات النفط الخام الأمريكية وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

من غير المرجح أن يكون للبيانين الأولين تأثير كبير على السوق. مع ذلك، في ظل الظروف الراهنة - مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط - قد تكون بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بشأن تغيرات مخزونات النفط ذات أهمية بالغة.

الأربعاء، ٢٥ مارس

٩:٠٠ صباحاً بتوقيت غرينتش - مؤشر IFO الألماني

١٢:٣٠ ظهراً بتوقيت غرينتش - الميزان التجاري الأمريكي

٢:٣٠ ظهراً بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية