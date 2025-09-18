اقرأ أكثر

التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية وقرار بنك إنجلترا في دائرة الضوء

١:٣٢ م ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
  • ارتفعت مؤشرات الأسهم بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس؛ مؤشر US100 يتسارع في مكاسبه بعد تمديد فترة التداول.
  • قرار بنك إنجلترا محط الأنظار خلال الجلسة الأوروبية.
  • تراجع الدولار قليلاً قبيل بيانات سوق العمل الأمريكية.
  • تركز الأنظار اليوم على طلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي (كلاهما الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش).
  • أرباح فيديكس (FDX.US) بعد الجلسة الأمريكية.

تقويم الاقتصاد الكلي.

  • 11 صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار بنك إنجلترا: متوقع 4% مقابل 4% سابقًا.
  • 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي (Philadelphia Fed): متوقع 1.7 مقابل -0.3 سابقًا.
  • 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأمريكية: متوقع 240 ألف طلب إعانة مستمرة مقابل 263 ألف طلب سابقًا.
  • 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش - المؤشر الاقتصادي الرائد الأمريكي (LEI): متوقع -0.2% مقابل -0.1% سابقًا.
  • 2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية (EIA): 81 مليار قدم مكعب مقابل 71 مليار قدم مكعب سابقا

خطابات البنك المركزي

  • 9:45 صباحًا بتوقيت جرينتش - البنك المركزي الأوروبي، شنابل
  • 11 صباحًا بتوقيت جرينتش - البنك المركزي الأوروبي، إسكريفا
  • 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش – صندوق النقد الدولي، جورجييفا
أخبار الأسواق

19.09.2025
١٠:٠١ م

ملخص يومي: يوم آخر من الأرقام القياسية في وول ستريت

تواصل مؤشرات وول ستريت ارتفاعها في يوم "السحر الثلاثي"، لتصل إلى أعلى مستوياتها التاريخية، مدفوعةً بالتفسير المتشائم لخفض أسعار الفائدة الأخير...

 ٩:١١ م

هل بدأت ثورة الكمّ بالفعل؟ الحوسبة الكمّية تشهد نموًا بنسبة ٢٥٪.

شركة الحوسبة الكمومية (QUBT.US) هي شركة تعمل في مجال الحواسيب الكمومية، وقد جذبت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين. وقد ارتفعت أسهمها اليوم بنسبة تصل...

 ٨:٠٥ م

🔝ارتفاع الفضة بأكثر من 2%

وصلت الفضة إلى أعلى مستوياتها اليومية منذ عام ٢٠١١ يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تشهد تصحيحًا طفيفًا، والذي تفاقم بفعل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي...
المزيد من الأخبار

