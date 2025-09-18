التقويم الاقتصادي: مطالبات البطالة الأمريكية وقرار بنك إنجلترا في دائرة الضوء

- ارتفعت مؤشرات الأسهم بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس؛ مؤشر US100 يتسارع في مكاسبه بعد تمديد فترة التداول.
- قرار بنك إنجلترا محط الأنظار خلال الجلسة الأوروبية.
- تراجع الدولار قليلاً قبيل بيانات سوق العمل الأمريكية.
- تركز الأنظار اليوم على طلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الفيدرالي (كلاهما الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش).
- أرباح فيديكس (FDX.US) بعد الجلسة الأمريكية.
تقويم الاقتصاد الكلي.
- 11 صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار بنك إنجلترا: متوقع 4% مقابل 4% سابقًا.
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي (Philadelphia Fed): متوقع 1.7 مقابل -0.3 سابقًا.
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأمريكية: متوقع 240 ألف طلب إعانة مستمرة مقابل 263 ألف طلب سابقًا.
- 2 ظهرًا بتوقيت غرينتش - المؤشر الاقتصادي الرائد الأمريكي (LEI): متوقع -0.2% مقابل -0.1% سابقًا.
- 2:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش - مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية (EIA): 81 مليار قدم مكعب مقابل 71 مليار قدم مكعب سابقا
خطابات البنك المركزي
- 9:45 صباحًا بتوقيت جرينتش - البنك المركزي الأوروبي، شنابل
- 11 صباحًا بتوقيت جرينتش - البنك المركزي الأوروبي، إسكريفا
- 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش – صندوق النقد الدولي، جورجييفا