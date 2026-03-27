١١:٢٨ · ٢٧ مارس ٢٠٢٦

التقويم الاقتصادي: نهاية هادئة للأسبوع بالنسبة للأسواق

اليوم، الجمعة الأخيرة من شهر مارس، يحمل معه جدول بيانات اقتصادية كلية هادئاً نسبياً. فعلى الرغم من صدور عدة بيانات من أوروبا والولايات المتحدة، إلا أن هذا اليوم يخلو من البيانات الرئيسية التي قد تُحفز تحركات سوقية قوية. وينصبّ اهتمام المستثمرين بشكل رئيسي على تقرير ما بعد الظهر من الولايات المتحدة - وهو آخر بيانات جامعة ميشيغان - والذي يُقدم عادةً رؤى مهمة حول معنويات المستهلكين وتوقعات التضخم.

 

الجدول الاقتصادي (بتوقيت وسط أوروبا):

 

08:00 - المملكة المتحدة: مبيعات التجزئة (فبراير)

 

  • شهرياً: -0.4% (التوقعات: -0.7%، السابق: 2.0%)
  • سنوياً: 2.5% (التوقعات: 2.1%، السابق: 4.8%)

 

08:00 - النرويج: مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات (فبراير)

 

  • شهريًا: -1.1% (السابق: 1.1%)

08:30 – المجر: معدل البطالة (فبراير)

 

  • (السابق: 4.6%)

09:00 – سلوفاكيا: مؤشر أسعار المنتجين (فبراير)

 

  • شهريًا: (السابق: -0.6%)
  • سنويًا: (السابق: -1.3%)

09:00 – إسبانيا: التضخم الأولي لمؤشر أسعار المستهلك/مؤشر أسعار المستهلك المنسق (مارس)

 

  • مؤشر أسعار المستهلك شهريًا: التوقع 1.2% (السابق: 0.4%)
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق شهريًا: التوقع 1.2% (السابق: 0.4%)
  • مؤشر أسعار المستهلك سنويًا: التوقع 3.7% (السابق: 2.3%)
  • مؤشر أسعار المستهلك المنسق سنويًا: التوقع 3.9% (السابق: 2.5%)

09:00 – بولندا: المؤشر الاقتصادي الرائد (BIEC) (مارس)

 

  • (السابق: 173.2)

15:00 - الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان (مارس، النسخة النهائية)

 

  • مؤشر الثقة: التوقع 54 (السابق: 56.6)
  • توقعات التضخم على المدى القصير: 3.4% (بدون تغيير)
  • توقعات التضخم على المدى الطويل: التوقع 3.2% (السابق: 3.3%)

16:30 - الولايات المتحدة: كلمة ماري دالي (بنك الاحتياطي الفيدرالي، سان فرانسيسكو)

 

16:40 - الولايات المتحدة: كلمة آنا بولسون (بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيلادلفيا)

 

17:00 - منطقة اليورو: كلمة إيزابيل شنابل (البنك المركزي الأوروبي)

 

18:00 - الولايات المتحدة: عدد منصات الحفر الصادرة عن شركة بيكر هيوز (أسبوعيًا)

 

  • التوقع: 415 (السابق: 414)

 

