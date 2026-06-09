التقويم الاقتصادية: انتظار بيانات التضخم الأمريكي (2026.06.09)

يُتيح انحسار التوترات في الشرق الأوسط للمستثمرين إعادة تركيز اهتمامهم على بيانات الاقتصاد الكلي من الاقتصادات الكبرى. مع ذلك، لا يشهد مطلع الأسبوع زخمًا كبيرًا في هذا الصدد، وقد صدرت بالفعل أهم البيانات الاقتصادية اليوم.
بيانات الاقتصاد الكلي
الاثنين
- جاءت طلبات المصانع الألمانية مخيبة للآمال بشدة، مسجلةً انخفاضًا حادًا بنسبة 3.8% على أساس شهري في أبريل. تُعد هذه البيانات مؤشرًا آخر لا يُبشر بالخير فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي.
- من المقرر أن يُعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة، وأن تُعقد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس. إذا سلطت الضوء على المعوقات الاقتصادية، فقد يتعرض اليورو لضغوط.
- وفقًا لمسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، انخفضت توقعات التضخم لمدة عام في الولايات المتحدة انخفاضًا طفيفًا من 3.6% إلى 3.5%. مع ذلك، تترقب الأسواق بشغف تقرير مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.
الثلاثاء
- جاءت بيانات الإنتاج الصناعي الألماني أفضل قليلًا من التوقعات، مما خفف المخاوف التي أثارتها قراءة طلبات المصانع الصادرة أمس. بلغ الانخفاض السنوي 0.5% فقط.
- سجلت الصين انتعاشًا قويًا بشكلٍ مفاجئ في التجارة. فقد ارتفعت صادرات شهر مايو بنسبة 14.1% على أساس سنوي. وعلى الرغم من النمو الأسرع في الواردات (27.4% على أساس سنوي)، فقد تحسن الميزان التجاري.
الجدول الزمني للأحداث الاقتصادية الكلية
الثلاثاء
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الأربعاء (ساعات الصباح)
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جدول أرباح الشركات
أوروبا
- بيلواي بي إل سي (BWY.LN) – بي إم أو (قبل افتتاح السوق)
- أكسفورد إنسترومنتس (OXIG.LN) – إيه إم سي (بعد إغلاق السوق)
الولايات المتحدة الأمريكية
- جيه إم سموكر كو (SJM.US) – بي إم أو (قبل افتتاح السوق)
- كيسيز جنرال ستورز (CASY.US) – إيه إم سي (بعد إغلاق السوق)
- كراكر باريل (CBRL.US) – إيه إم سي (بعد إغلاق السوق)
ثلاث أسواق تستحق المتابعة
- اليورو (EUR): العملة الموحدة تنتظر اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي قرارًا بشأن أول رفع لسعر الفائدة في الدورة الحالية. وقد استوعبت الأسواق هذا الأمر بالفعل، لذا ستتجه الأنظار نحو المؤتمر الصحفي للرئيسة لاغارد.
- مؤشر US100: بعد انخفاض يوم الجمعة، بدأت المؤشرات الأمريكية في استعادة توازنها. ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن احتمال حدوث تصحيح أعمق. وتظل الأخبار الواردة من الشرق الأوسط بالغة الأهمية.
- الكرونة النرويجية (NOK): لا تزال العملة الإسكندنافية تعتمد بشكل كبير على تقلبات معنويات السوق وأسعار سلع الطاقة شديدة التقلب. وتواجه غدًا صباحًا تحديًا آخر مع صدور بيانات التضخم لشهر مايو.
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