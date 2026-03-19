التقويم الاقتصادي: سلسلة قرارات البنوك المركزية في أوروبا 🔔

في أوروبا، تتجه أنظار الأسواق الآن إلى ثلاثة قرارات رئيسية للبنوك المركزية، بدءًا من البنك الوطني السويسري. من المتوقع أن يُبقي البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير عند 0%، موازنةً بين ضغوط الانكماش وقوة الفرنك السويسري المستمرة. يسعى صناع السياسات إلى تجنب إجراءات التيسير غير التقليدية لأطول فترة ممكنة، معتمدين بدلاً من ذلك على التدخلات في سوق الصرف الأجنبي لتحقيق استقرار العملة وإتاحة الوقت لتعافي التضخم.

يلي ذلك قرار بنك إنجلترا، حيث تتوقع الأسواق بشكل شبه كامل عدم تغيير أسعار الفائدة عند 3.75%. سينصب التركيز الرئيسي على انقسام الأصوات، والذي قد يُبرز الانقسامات الداخلية بين مؤيدي التيسير ومعارضيه. في حين يميل بعض الأعضاء إلى التيسير، فإن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن التضخم قد يُبقي البنك حذرًا.

أخيرًا، سيُعلن البنك المركزي الأوروبي قراره. مع عودة مخاطر التضخم إلى الظهور - مدفوعة جزئيًا بالتوترات في الشرق الأوسط - بدأت الأسواق في توقع احتمال رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه قد يُبقي على موقفه المتشدد.

الخميس، ١٩ مارس/آذار