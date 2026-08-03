ملخص اليوم: شعور بالارتياح في الأسواق العالمية 🎢 انخفاض أسعار النفط بنسبة 8% 🚨

جلبت جلسة التداول يوم الاثنين شعوراً ملحوظاً بالارتياح للأسواق العالمية، حيث استعاد المستثمرون شهيتهم للمخاطرة بأعداد كبيرة عقب القرارات السياسية التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع والمتعلقة بالنزاع في الشرق الأوسط.

العامل الرئيسي للتقلبات

كان الدافع الرئيسي وراء مكاسب اليوم هو قرار الرئيس ترامب إلغاء الهجوم المخطط له على إيران، الأمر الذي طمأن المستثمرين بعد أسابيع من المخاوف المتزايدة بشأن تصعيد النزاع. وقد تفاعل السوق بنمط "الإقبال على المخاطرة" الكلاسيكي، حيث ارتفعت الأسهم وانخفضت أسعار النفط بشكل حاد، على الرغم من تأكيد المحللين على أن عقلية "التجربة السابقة" هي السائدة، حيث صدرت تصريحات مماثلة مراراً وتكراراً دون التوصل إلى حل دائم. وتعززت المعنويات أكثر مع انخفاض ضغوط البيع على الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي.

الجيوسياسة

لا يزال الوضع المتعلق بإيران غامضاً، حيث يؤكد ترامب أن المحادثات مع طهران مستمرة، بينما تنفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن، وتحصر المناقشات فقط في قضايا الشحن مع سلطنة عمان. وصف الرئيس السلطات الإيرانية بأنها مخادعة بشكل لا يُصدق، وأكد مجدداً سيطرة البحرية الأمريكية الكاملة على مضيق هرمز. ولا يزال خطر تصاعد التوترات البحرية قائماً، إذ أفادت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) بوقوع انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان. ورفع محللو مؤسسة فيتش سوليوشنز احتمالية تصعيد الموقف إلى 35% من 25%، محذرين من تكرار الحوادث العسكرية رغم التقدم الدبلوماسي.

بيانات الاقتصاد الكلي: انتعشت المعنويات بفضل قراءة قوية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر يوليو، والذي بلغ 55.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، ويتجاوز بكثير التوقعات التي كانت 54.0 نقطة. وعاد مؤشر التوظيف في قطاع التصنيع إلى منطقة النمو لأول مرة منذ أكثر من عامين، بينما سجل الإنتاج أسرع نمو له منذ نحو خمس سنوات، على الرغم من استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة رغم انخفاض طفيف. انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى حوالي 4.67%، مما يعكس تراجعًا طفيفًا في المخاوف المتعلقة بالتضخم.

المؤشرات

أغلقت المؤشرات الأمريكية الجلسة على مكاسب قوية، حيث قاد مؤشر ناسداك المركب الارتفاع بنحو 2% مدفوعًا بقطاع التكنولوجيا، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، ومؤشر داو جونز بنسبة 0.9%.

الأسهم

كانت أمازون نجمة اليوم بلا منازع، حيث تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار لأول مرة بعد ارتفاع سعر سهمها بنحو 5%، مختتمةً بذلك أفضل أسبوع لها منذ عام 2015 عقب نتائج ربع سنوية ممتازة ونمو متسارع في خدمات أمازون السحابية (AWS). وارتفع سهم ميتا بنحو 7%، بينما ارتفع سهم كل من ألفابت ومايكروسوفت بنحو 5%، مما يعكس انتعاشًا في قطاع التكنولوجيا الكبرى بعد ضغوط سابقة على شركات الذكاء الاصطناعي. يتجه اهتمام المستثمرين أيضًا إلى إعلان أرباح شركة سبيس إكس يوم الثلاثاء، وهو أول تقرير للشركة منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو، والذي سيمثل اختبارًا لتقييماتها الطموحة بعد خسارة أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ طرحها.

العملات

ارتفع الدولار الأمريكي ارتفاعًا طفيفًا، مما خفف بعض الضغوط التي تعرض لها عقب الاجتماع الأخير. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.17%، وانخفض زوج اليورو/الدولار بنسبة 0.37%، وانخفض زوج الدولار/الين بنسبة 0.29%.

السلع

انخفضت أسعار النفط الخام انخفاضًا حادًا، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 7% إلى ما بين 78.59 و79.49 دولارًا للبرميل، وانخفض خام برنت بنحو 6% إلى ما بين 83 و83.73 دولارًا. كان انخفاض أسعار النفط نتيجة مباشرة لإلغاء الهجوم على إيران والإعلان عن استئناف المفاوضات، مما قلل من تأثير العلاوة الجيوسياسية على أسعار النفط. استقر سعر الذهب عند حوالي 4034 دولارًا للأونصة، مسجلاً تقلبات طفيفة في ظل تراجع النفور من المخاطرة.

العملات المشفرة

سجلت عملة البيتكوين ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.48%، حيث تراوح سعرها بين 63700 و63888 دولارًا، على الرغم من تباطؤ عمليات الشراء المؤسسية. باعت شركة "استراتيجية مايكل سايلور" 1638 بيتكوين مقابل 104.7 مليون دولار، وخصصت العائدات لتوزيعات أرباح الأسهم الممتازة وعمليات إعادة شراء أسهم STRC. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية للبيتكوين صافي تدفقات خارجة بقيمة 265.37 مليون دولار في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، ليصل إجمالي التدفقات الخارجة الأسبوعية إلى 61.5 مليون دولار.