التقويم الاقتصادي: تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) وتقرير فرص العمل المتاحة في سوق الخدمات الأمريكية تحت المجهر

سيركز جدول البيانات الاقتصادية اليوم على البيانات الأمريكية، وتحديدًا بيانات فرص العمل المتاحة (JOLTS)، التي ستوفر رؤية أدق لديناميكيات سوق العمل في مارس، والأهم من ذلك، تقرير معهد إدارة التوريد (ISM) للخدمات، حيث يتوقع السوق انخفاضًا طفيفًا على أساس شهري، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.

جدول البيانات الاقتصادية

5:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - سعر الفائدة الأساسي وبيان البنك المركزي الأسترالي - سعر الفائدة: 4.35% (التوقعات: 4.35%، القيمة السابقة: 4.10%). جاء القرار متوافقًا مع التوقعات؛ وتُحلل الأسواق الآن البيان بحثًا عن مؤشرات حول مزيد من التشديد النقدي وتوقعات التضخم.

7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا على أساس سنوي - التوقعات: 0.6% على أساس سنوي، القيمة السابقة: 0.3%. من المتوقع أن يتسارع التضخم، على الرغم من أنه لا يزال منخفضًا مقارنةً بنظرائه العالميين.

7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر أسعار المستهلكين في سويسرا على أساس شهري - التوقعات: 0.3% على أساس شهري، القيمة السابقة: 0.2%. يشير ذلك إلى انتعاش طفيف في ضغوط الأسعار على المدى القصير.

7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في سويسرا (مقارنة سنوية) - التوقعات: 0.5% سنويًا، القيمة السابقة: 0.4%. لا يزال التضخم الأساسي معتدلًا، مما يحد من الضغط على البنك الوطني السويسري.

7:45 ​​صباحًا بتوقيت غرينتش - ميزان الميزانية الفرنسية - القيمة السابقة: -32.12 مليار يورو. لا توجد توقعات متاحة؛ وهو أمر مهم لتقييم الاستقرار المالي في منطقة اليورو.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الميزان التجاري الأمريكي - التوقعات: -69.5 مليار دولار أمريكي، القيمة السابقة: -57.3 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي اتساع العجز إلى الضغط على الدولار الأمريكي.

1:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الميزان التجاري الكندي - التوقعات: -2.5 مليار دولار كندي، القيمة السابقة: -5.74 مليار دولار كندي. قد يدعم التحسن المتوقع الدولار الكندي.

1:55 مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر ريدبوك الأمريكي (مقارنة سنوية) - القيمة السابقة: 7.7%. وهو مؤشر لنشاط المستهلكين في الولايات المتحدة في الوقت الفعلي

٢:٤٥ مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة (S&P) - التوقعات: ٥١.٣، القيمة السابقة: ٥١.٣. يشير إلى استقرار في قطاع الخدمات.

٢:٤٥ مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة (S&P) - التوقعات: ٥٢.١، القيمة السابقة: ٥٢.٠. تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي العام.

٣ مساءً بتوقيت غرينتش - فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة (JOLTS) - التوقعات: ٦.٨٥ مليون، القيمة السابقة: ٦.٨٨٢ مليون. يعكس استقرار الطلب على العمالة؛ وهو مؤشر رئيسي للاحتياطي الفيدرالي.

٣ مساءً بتوقيت غرينتش - مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة (ISM) - التوقعات: ٥٣.٧، القيمة السابقة: ٥٤.٠. انخفاض طفيف متوقع، لكن القطاع لا يزال في مرحلة التوسع.

٣ مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة - التوقعات: ٠.٦٥٢ مليون، القيمة السابقة: ٠.٥٨٧ مليون. انتعاش متوقع في الطلب على المساكن.

الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش - مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة (شهريًا) - التوقعات: 3.0%، القيمة السابقة: -17.6%. انتعاش قوي بعد انخفاض حاد سابق.

الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش - أسعار الخدمات المدفوعة وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (ISM) - القيمة السابقة: 70.7. تشير المستويات المرتفعة إلى استمرار الضغوط التضخمية.

الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش - التوظيف في قطاع الخدمات وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (ISM) - القيمة السابقة: 45.2. أقل من 50، مما يشير إلى انكماش في التوظيف في قطاع الخدمات.

الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش - الطلبات الجديدة على الخدمات وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي (ISM) - القيمة السابقة: 60.6. عنصر طلب قوي يدعم قطاع الخدمات.

متحدثو البنك المركزي

6:30 صباحًا بتوقيت جرينتش – المؤتمر الصحفي لبنك الاحتياطي الأسترالي (مستمر)

9 صباحًا بتوقيت جرينتش – بانيتا رئيس البنك المركزي الأوروبي

3 مساءً بتوقيت جرينتش – بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي

4:40 مساءً بتوقيت جرينتش – مسار البنك المركزي الأوروبي

5:30 مساءً بتوقيت جرينتش – تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي

إصدارات الأرباح

11:45 صباحًا بتوقيت جرينتش – فايزر، الربع الأول من عام 2026

12 مساءً بتوقيت جرينتش – باي بال، الربع الأول من عام 2026

9:15 مساءً بتوقيت جرينتش – AMD Q1 2026

9:50 مساءً بتوقيت جرينتش - تقرير سوبر مايكرو المالي للربع الثالث من عام 2026

