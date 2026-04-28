التقويم الاقتصادي: تقرير ثقة المستهلك الصادر عن البنك المركزي الأمريكي في دائرة الضوء

يُعدّ جدول البيانات الاقتصادية اليوم خفيفاً نسبياً، مع أن بيانات مجلس المؤتمرات الأمريكي ستوفر رؤيةً أعمق لميول المستهلكين في الولايات المتحدة. وقد أظهرت قراءات ثقة المستهلك الأمريكي الأخيرة ضعفاً شديداً، حيث انخفضت مؤشرات جامعة ميشيغان إلى مستويات قياسية منخفضة، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان استطلاع مجلس المؤتمرات سيؤكد هذا الضعف على نطاق مماثل.
الجدول الزمني الاقتصادي
- 9:00 صباحًا بتوقيت غرينتش - منطقة اليورو، مسح الإقراض الصادر عن البنك المركزي الأوروبي
- 1:15 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، ADP (التغير الأسبوعي في التوظيف بالقطاع الخاص)، السابق: 54.75 ألفًا
- 2:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، مؤشر أسعار المنازل شهريًا، المتوقع: 0.1% مقابل 0.1% سابقًا
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، ثقة المستهلك الصادرة عن مجلس المؤتمرات، المتوقع: 89 مقابل 91.8 سابقًا
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، مؤشر ريتشموند الفيدرالي، المتوقع: 1 مقابل 0 سابقًا
- 9:30 مساءً بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة، تغير مخزونات النفط الخام وفقًا لمعايير معهد البترول الأمريكي
أرباح الشركات الأمريكية
- جنرال موتورز، كوكاكولا، يو بي إس - قبل جلسة التداول الأمريكية
- فيزا، ستاربكس - بعد جلسة التداول الأمريكية
متحدثون من البنوك المركزية
- 11:45 صباحًا بتوقيت غرينتش - بنك إنجلترا، بيلي
- 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش - البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد
EURUSD (الإطار الزمني للساعة)
