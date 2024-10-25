الولايات المتحدة: مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1.50%؛ شركات التكنولوجيا الكبرى من بين القادة 📌

شركات التكنولوجيا تقود المكاسب

مؤشر الدولار يظهر تغيرًا طفيفًا

انخفاض عائدات السندات الأمريكية

يجلب نهاية الأسبوع في وول ستريت تحسنًا في المشاعر. كانت المكاسب ملحوظة بشكل خاص في شركات التكنولوجيا، حيث ارتفع مؤشر US100 بنحو 1.50٪ وقت النشر.

تشمل المحفزات الرئيسية التي ساهمت في تحسن معنويات السوق يوم الجمعة تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية، ولا سيما من Tesla، وتقليص التكهنات المتشددة الأخيرة حول نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تقييدًا. حاليًا، يبدو أن السوق تبرد الاتجاهات المتشددة وتعود تدريجيًا إلى الوضع الطبيعي. كما تدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المشاعر. جاءت أوامر السلع المعمرة أفضل من المتوقع، وأظهر التقرير النهائي لجامعة ميتشجان لشهر أكتوبر تحسنًا في معنويات المستهلك وانخفاضًا في توقعات التضخم.

US100

يخترق مؤشر شركات التكنولوجيا بشكل حاسم الحاجز عند 20600 نقطة. في وقت النشر، ارتفع مؤشر US100 بالفعل بنسبة 1.50٪. ومن بين الشركات الرابحة الكبرى شركات تعمل في قطاع أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، مثل AMD وTesla وIntel وLululemon وON Semiconductor. وإذا استمرت المكاسب، فإن المحطة التالية للمضاربين على الارتفاع ستكون أعلى مستوى قياسي تاريخي فوق 20900 نقطة وأقل من 21000 نقطة.

المصدر: xStation 5

أخبار الشركات:

ارتفع سهم L3Harris Technologies (LHX.US) بنسبة 4.50% بعد نتائج قوية للربع الثالث ومراجعة تصاعدية للحد الأدنى من إرشاداتها للسنة المالية 2024. ومن المتوقع الآن أن تتراوح الإيرادات بين 21.1 مليار دولار و21.3 مليار دولار، وتم رفع ربح السهم المعدل إلى 12.95-13.15 دولار.

قلصت شركة Skechers (SKX.US) جميع المكاسب من الافتتاح الأعلى الأولي وهي الآن تخسر 0.25%. أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثالث، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 15.9% على أساس سنوي. وتصدر قطاع البيع بالجملة زيادة بنسبة 20% إلى 241.4 مليون دولار، ونمت مبيعات البيع المباشر للمستهلك بنسبة 9.6% إلى 81.3 مليون دولار. توقعات التوجيه للربع الرابع تشير إلى ربحية للسهم تتراوح بين 0.70 و0.75 دولار أمريكي على مبيعات تتراوح بين 2.165 مليار دولار و2.215 مليار دولار أمريكي، وهو ما يقل قليلاً عن الإجماع. وتم رفع توقعات السنة المالية 2024 إلى ربحية للسهم تتراوح بين 4.20 و4.25 دولار أمريكي ومبيعات تتراوح بين 8.925 و8.975 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز التوقعات.

حققت ويسترن ديجيتال ( WDC.US ) مكاسب بنسبة 7.80% على الرغم من نشر نتائج الربع الأول المختلطة. أعلنت الشركة عن ربح قدره 1.71 دولار للسهم (انعكاس لخسارة العام الماضي البالغة 1.76 دولار)، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوي. نمت إيرادات السحابة، التي تشكل 54% من إجمالي المبيعات، بنسبة 153% على أساس سنوي و17% على أساس ربع سنوي (ربع سنوي).

ارتفعت أسهم شركة سبيريت إيرلاينز ( SAVE.US ) بنسبة 28% أخرى بعد الإعلان عن تدابير لتعزيز السيولة، بما في ذلك بيع 23 طائرة إيرباص إلى جي إيه تيليسيس مقابل حوالي 519 مليون دولار، ومن المتوقع أن تحسن السيولة بمقدار 225 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025. تخطط سبيريت أيضًا لخفض السعة وخفض الوظائف، بهدف إنهاء العام بأكثر من مليار دولار من السيولة.