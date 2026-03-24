ما الذي قد نفتقده أيضاً في منطقة الخليج العربي؟

حتى من لا تربطهم صلة بالسوق المالية يدركون مدى أهمية الخليج العربي لسوق المحروقات، الذي لا يزال يلعب دورًا جزئيًا أو مباشرًا في معظم سلاسل الإمداد الضرورية لعمل الاقتصاد.

كما يعلم المشاركون في السوق المهتمون بالسلع الأساسية، والذين يدركون الترابطات الأقل وضوحًا، أن مضيق هرمز يُعدّ "ممرًا حيويًا" بالغ الأهمية، لا سيما لأنواع الوقود المتخصصة، مثل وقود الطائرات، وكذلك، على سبيل المثال، للألمنيوم.

مع ذلك، لا تنتهي قائمة المواد الخام والسلع التي يمرّ جزء كبير من إمداداتها العالمية عبر مضيق هرمز، وهي سلع غالبًا ما تكون غير ظاهرة للعيان، لكنها ضرورية للغاية لعمل صناعات بأكملها، بل وحتى قطاعات اقتصادية.

الأسمدة والخدمات اللوجستية: تُساهم دول الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي) بنسبة 30-40% من الإنتاج العالمي لليوريا والأمونيا. وتُعدّ هذه المواد الكيميائية بالغة الأهمية في العديد من الصناعات، لكن أحد أهم استخداماتها هو كسماد. تُعدّ روسيا وبولندا ودول الخليج العربي من أبرز منتجي هذه المركبات.

لكن الفرق الجوهري يكمن في أن روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي مكتفية ذاتيًا تمامًا من الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي لإنتاج هذه المركبات. في المقابل، تحتاج بولندا إلى استيراد المواد الخام.

يُعدّ اليوريا أيضًا المكوّن الرئيسي في ما يُعرف بعوامل الاختزال التحفيزي الانتقائي، والمعروفة باسم "أدبلو". تُعتبر هذه المادة المضافة للوقود أساسية في النقل البري في الاتحاد الأوروبي.

الكبريت

لا يقتصر إنتاج الكبريت من الخليج على الغاز الطبيعي ومشتقاته، بل يشمل أيضًا العديد من المنتجات الصيدلانية. تُعدّ عملية إزالة الكبريت من الوقود الأحفوري أبسط طريقة للحصول على الكبريت بكميات صناعية؛ ونتيجة لذلك، تستحوذ المملكة العربية السعودية وحدها على أكثر من 70% من صادرات الكبريت العالمية.

مع ذلك، لا تقتصر أهمية الكبريت على إنتاج الأسمدة فحسب، بل يُستخدم أيضًا، على سبيل المثال، في تصنيع العديد من المنتجات الصيدلانية. من حيث الكمية، يُعدّ إنتاج حمض الكبريتيك الاستخدام الأكثر شيوعًا للكبريت، والذي يُستخدم في صناعة المعادن والتعدين. ويُعدّ استخدام حمض الكبريتيك أساسيًا لاستخراج وتكرير العديد من المعادن، من بينها النحاس والكوبالت ومجموعة من المعادن الأرضية النادرة.

الجبس

قد تؤثر الزيادات في الأسعار أيضًا على قطاع البناء على المدى الطويل. وتُعدّ عُمان وإيران والمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في إنتاج الجبس، وهو عنصر أساسي في العديد من المنتجات الشائعة الاستخدام في قطاعي التركيب والبناء.

لا يتركز إنتاج واستخراج وتصدير الجبس في دول مجلس التعاون الخليجي بنفس القدر الذي يتركز فيه إنتاج واستخراج وتصدير سلع أخرى، إلا أن التأخيرات والنقص في الإمدادات قد يكون كافيًا للتأثير على السوق الأوسع لهذه المادة الخام.

الذهب

يوجد عدد من مناجم الذهب في المنطقة، لكن تأثيرها محدود؛ إذ تُعدّ منطقة الخليج العربي مركزًا رئيسيًا لمعالجة وتكرير وتجارة المعادن الثمينة. وتُعدّ الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر مُصدّر للذهب في العالم. لا يؤثر التعدين في المنطقة بشكل كبير على إمدادات الذهب العالمية، إلا أن أي اضطرابات كبيرة في تدفقات المعادن النفيسة - في ظل تقلبات السوق الحالية - قد تؤدي إلى تقلبات سعرية حادة.

الهيليوم

يتركز إنتاج الهيليوم بشكل شبه كامل في الولايات المتحدة وروسيا وقطر، وذلك لارتباط إنتاجه الصناعي الوثيق بالغاز الطبيعي.

يصعب رصد الهيليوم في إحصاءات التصدير من حيث الحجم أو حتى القيمة، إلا أنه عنصر أساسي في العديد من العمليات التكنولوجية المتخصصة ذات الأهمية البالغة. يُستخدم الهيليوم، من بين أمور أخرى، في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، ومصانع أشباه الموصلات، والتصنيع الدقيق، وقطاع الطيران.

كما يُعدّ التدفق المستمر لهذه المادة الخام ضروريًا للعديد من معاهد البحوث، التي قد تتعرض معداتها للتلف في حال انقطاع الإمدادات. يُصدّر الخليج العربي نحو 30% من إجمالي إمدادات الهيليوم العالمية.