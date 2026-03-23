ما الذي ينتظر إيران؟

لا يزال الوضع في إيران ومضيق هرمز متوترًا، وتتسم آفاق الصراع بالتقلب والتعقيد الشديدين. ويتضح جليًا أن الجانب الأمريكي، ممثلًا بالرئيس دونالد ترامب، غير مستعدٍ بشكل كافٍ لمواجهة الصراع.

يكشف سلوك الولايات المتحدة وتصريحاتها عن قدر كبير من المفاجأة والارتباك، إن لم يكن اليأس. مع ذلك، لا يعني هذا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع مريح.

إن قدرة إيران على تحمل الضغط تفوق قدرة الولايات المتحدة بمراحل. ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحًا: هل يكفي الدعم الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي الذي تتمتع به إيران لموازنة التفوق العسكري الأمريكي؟

الإجابة هي لا، ولكن هذه الإجابة ليست شاملة.

يركز جزء كبير من الرأي العام والعديد من المحللين على الادعاء بأنه لم يكن من الممكن، في التاريخ الحديث، إجبار دولة على الاستسلام كليًا أو جزئيًا عن طريق الضربات الجوية. تكمن المشكلة الأكبر في هذا الرأي في أنه ليس حقيقة، بل مجرد حكاية تفتقر إلى أسس متينة. كانت عمليات "عاصفة الصحراء" و"الحامي الموحد" و"قوة الحلفاء" من هذا القبيل، وقد انتهت بنجاح مع خسائر طفيفة في صفوف التحالف.

مع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اتبعت في تلك العمليات سياسة استهداف أكثر تساهلاً بكثير مما هو مقبول اجتماعيًا اليوم. ومن بين هذه الخيارات "التساهلية" استهداف البنية التحتية لنقل المياه والكهرباء، في كل من صربيا والعراق. يمكن للأنظمة الأصولية أن تقاتل لسنوات، حتى دون أي فرصة للنصر، لكن الإنسان يموت عطشًا بعد ثلاثة أيام تقريبًا. إيران صحراء، ودولة كان عدد سكانها قبل التصنيع والكهرباء في القرن العشرين حوالي 10 ملايين نسمة، مقارنةً بـ 90 مليون نسمة اليوم.

يدرك كل من طهران والبنتاغون هذه الحقائق. والنتيجة هي تهديدات ترامب الأخيرة والمفاوضات المزعومة التي يجريها مع إيران. نظراً للطبيعة الفوضوية والمنغلقة لكلا مركزي القوة، يستحيل التنبؤ بكيفية تطور الأحداث، لكن من الممكن تحديد السيناريوهات الأكثر ترجيحاً.

السيناريو الأكثر منطقية، والذي يحقق أكبر الفوائد لإيران، هو كسب الوقت. فالمفاوضات الصورية ستُمكّن النظام من تعزيز موارده العسكرية المستنزفة بشدة، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضغط على طرق التجارة، معتمداً على انخفاض أسعار الوقود ومؤشرات الأسهم لإجبار ترامب على وقف إطلاق النار بشروط مواتية لإيران. سيُمثل هذا هزيمة عملية للولايات المتحدة، لكنه سيسمح بتطبيع تدريجي لأوضاع السوق.

على النقيض تماماً، يوجد سيناريو نزع سلاح جزئي/مشروط من جانب إيران وفتح مضيق هرمز. لا يمكن لأي اتفاق نزع سلاح مع إيران أن يكون طويل الأمد نظراً لطبيعة النظام الحاكم، لكن قد تكون الحلول المؤقتة ضرورية لإيران وكافية للولايات المتحدة. سيكون هذا شكلاً من أشكال وقف إطلاق النار، وسيكون من الصعب اعتباره انتصاراً لأي من الطرفين، لكنه السيناريو الذي تُفضّله الأسواق حالياً.

سيناريو التصعيد الأقصى هو تنفيذ ترامب لتهديداته الأخيرة. لا تزال الولايات المتحدة تمتلك قدرات هائلة لضرب أي أهداف في إيران؛ في حين تفتقر إيران إلى القدرة على ردع الولايات المتحدة أو حتى تعويض خسائرها. قد يُؤدي هذا إلى زعزعة استقرار المنطقة على نطاق يصعب تصوره، وسلسلة من ردود الفعل ذات عواقب لا يُمكن التنبؤ بها.

هذا سيناريو غير مواتٍ للغاية لجميع الأطراف تقريبًا، بما في ذلك الأسواق المالية. سيمثل هذا التصعيد أقصى زيادة في الضغط العسكري على إيران، وسيُجرّد النظام من أي مبرر لضبط النفس في الإجراءات التي يتخذها.

في الوقت نفسه، حتى لو نجحت الولايات المتحدة في إسقاط الدولة الإيرانية، فلن يعني ذلك سوى أنه بدلًا من حماية المضيق من الحرس الثوري الإيراني، سيُضطر إلى الحماية من عدة جماعات محتملة ذات توجهات وأفكار مشابهة للحوثيين في اليمن.

كامل شتشيبانسكي - محلل أسواق مالية مبتدئ، XTB