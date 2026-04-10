مؤشرات أسهم الإمارات خضراء.. والسيولة 1.7 مليار درهم

أنهت أسهم الإمارات آخر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، في ظل جلسة هادئة، نوّع خلالها المستثمرون من مشترياتهم لتطال أكثر من قطاع.

الجدير بالذكر أنه ارتفع مؤشر سوق دبي 0.38% إلى 5715.47 نقطة، فيما زاد سوق أبوظبي بنسبة طفيفة 0.02% إلى 9838.39 نقطة.

البداية من دبي حيث ارتفعت أسهم العربية للطيران 4.78% إلى 4.82 درهم وبنك الإمارات دبي الوطني 3.37% إلى 30.68 درهم وسالك 1.83% إلى 5.55 درهم، مقابل نزول ديوا 1.78% إلى 2.76 درهم ودبي الإسلامي 4.9% إلى 7.5 درهم.

وفي سوق العاصمة، ارتفعت أسهم أبوظبي التجاري 0.76% إلى 13.3 درهم وأدنوك للغاز 0.3% إلى 3.28 درهم وأدنوك للغاز 1% إلى 3.79 درهم ودانة غاز 3.9% إلى 0.93 درهم، مقابل نزول الدار 3% إلى 8.1 درهم وألفا ظبي 0.14% إلى 7.18 درهم وأبوظبي الإسلامي 1.2% إلى 22.72 درهم.

يشار أنه اجتذبت الأسهم سيولة بـ1.7 مليار درهم، منها 912.5 مليون درهم في أبوظبي، و784.16 مليون درهم في دبي.

هذا وشهد سوق أبوظبي 3 صفقات كبيرة بقيمة 96.23 مليون درهم توزعت على 91.5 مليون سهم كما تمت صفقتان على إيه دي إتش للتمويل بـ7.4 مليون درهم على 10 ملايين سهم بسعر 0.74 درهم للسهم. وصفقة أخرى على عنان للاستثمار بـ88.83 مليون درهم على عدد 81.5 مليون سهم بسعر 1.09 درهم للسهم.