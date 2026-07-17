📉 مؤشر US100 يخسر 1.5%

دخلت المؤشرات الأمريكية النصف الثاني من شهر يوليو/تموز على انخفاض. وقد برز هذا التحول بشكل خاص في مؤشر ناسداك، حيث كانت شركات التكنولوجيا ذات الوزن الأكبر من بين أكبر الخاسرين. في الأسابيع الأخيرة، تحول توجه المستثمرين تدريجيًا بعيدًا عن الشركات التي تستفيد بشكل مباشر من الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لا سيما موردي الأجهزة مثل مصنعي أشباه الموصلات ومنتجي الذاكرة، بما في ذلك شركات ميكرون وسانديسك وسامسونج وإس كيه هاينكس. وتتزايد تساؤلات الأسواق حول ما إذا كانت شركات الحوسبة السحابية العملاقة قد بالغت في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تراجع حاد في أكثر قطاعات تجارة الذكاء الاصطناعي مضاربة.

صمدت أسهم شركات الحوسبة السحابية العملاقة بشكل أفضل من مصنعي الأجهزة، لكن التناوب القطاعي المستمر لم يكن قويًا بما يكفي لتعويض عمليات البيع في قطاع أشباه الموصلات. ونتيجة لذلك، بدأ خطر التركيز يظهر جليًا، في حين أن المكاسب المتجددة في أسعار النفط وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني يضيفان بُعدًا اقتصاديًا كليًا أوسع إلى ضعف السوق.

أمس، أكدت الولايات المتحدة مجددًا عودة الحصار الكامل لمضيق هرمز، في حين تستمر المناوشات العسكرية بين طهران وواشنطن. ارتفعت أسعار النفط بنحو 20% من أدنى مستوياتها الأخيرة، ورغم أن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يونيو جاءت أفضل مما توقعه وول ستريت، إلا أنها لم تُخفف المخاوف من احتمال عودة الضغوط التضخمية في الأشهر المقبلة.

يبدو موسم أرباح الشركات الأمريكية واعدًا بشكل عام، رغم بعض النتائج المخيبة للآمال، مثل تقرير نتفليكس الأخير. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف من دخول مصنعي أشباه الموصلات في ركود دوري آخر. وكلما أخذ المستثمرون هذا الاحتمال في الحسبان، زادت حدة تحويل رؤوس الأموال بعيدًا عن أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز مؤخرًا عن خططها لإطلاق نشاط تجاري جديد يركز على بيع فائض سعة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي. وعقب هذا الإعلان، بدأ المستثمرون في إعادة تقييم ما إذا كانت شركات الحوسبة العملاقة، مثل أمازون وميتا ومايكروسوفت وألفابت وأوراكل، قد استثمرت بشكل مفرط في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وما إذا كان ذلك سيؤدي في نهاية المطاف إلى خفض خطط الإنفاق الرأسمالي في الفصول القادمة. يتجه مؤشر "الزخم عالي بيتا" من غولدمان ساكس حاليًا نحو الانخفاض بنحو 23% هذا الشهر، وهو ما سيمثل أسوأ أداء شهري له منذ 17 عامًا. يضم المؤشر أسهمًا لشركات مثل إنفيديا، وسوبر مايكرو كمبيوتر، وبالانتير، ودي-ويف كوانتوم، ونافيتاس سيميكونداكتور، والتي كان العديد منها من بين الأسهم المفضلة لدى المستثمرين الأفراد في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض الحالي قد يكون تصحيحًا مؤقتًا ضمن سوق صاعدة طويلة الأجل، نظرًا لقوة الأسس الجوهرية لشركات التكنولوجيا الرائدة.

مؤشر US100 (D1)

يُظهر الرسم البياني اليومي أن نطاق 28,200-30,700 نقطة قد تحول إلى منطقة توزيع قوية، مما حال دون وصول المؤشر إلى مستويات قياسية جديدة. وقد انخفض مؤشر 100 الأمريكي بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين دون متوسطه المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، مما يشير إلى تحول الاتجاه قصير الأجل نحو الانخفاض.