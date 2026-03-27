مؤشر US100 يتراجع بنسبة 1.5% 🚩 ضغوط أنثروبيك كلود تضغط على مؤشر ناسداك مجدداً

تسود المشاعر السلبية مؤشرات وول ستريت مع بداية جلسة تداول يوم الجمعة، ولا تزال احتمالات الانتعاش القريب غير مؤكدة، إذ قد يشهد نهاية الأسبوع مزيدًا من التصعيد في الصراع بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل. وانخفض مؤشر ناسداك 100 الآجل (US100) بأكثر من 1.5%. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 4 نقاط أساسية، لتتجاوز 4.45%، بينما تعزز مؤشر الدولار الآجل فوق 99.8، محققًا مكاسب مقابل سلة من العملات الأجنبية.

ولا يقتصر قلق المستثمرين على تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز على النشاط الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بل يشمل أيضًا حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والذي كان دافعًا لأسهم شركات أشباه الموصلات حتى الربع الأخير من عام 2025.

وإذا ما حدث تباطؤ اقتصادي، فقد تتعرض الشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الجديدة لضغوط، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في أسهم شركات مثل مايكروسوفت وغيرها من شركات قطاع البرمجيات.

ينبع خطر إضافي من تقارير مجلة فورتشن التي أفادت بتسريب نموذج جديد من شركة أنثروبيك، يُدعى كلود "ميثوس"، قبل إطلاقه الرسمي. وتشير التقارير إلى العثور على تفاصيل النموذج في مسودة منشورة على مدونة، محفوظة في ملف بيانات غير مؤمّن ومتاح للعامة.

عزت الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التسريب إلى خطأ بشري في إعداد نظام إدارة المحتوى الخاص بها. وصفت المسودة المسربة فئة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي تُسمى "كابيبارا"، والتي يُتوقع أن تكون أكبر وأكثر تطورًا من نموذج أوبوس الرائد الحالي.

ووفقًا للوثيقة المسربة، يتفوق كابيبارا على كلود أوبوس 4.6 في مجالات مثل برمجة البرمجيات، والاستدلال الأكاديمي، ومهام الأمن السيبراني. كما وصفت المسودة كلود ميثوس بأنه أقوى نموذج ذكاء اصطناعي تم تطويره حتى الآن.

وأكد متحدث باسم شركة أنثروبيك لمجلة فورتشن أن الشركة تعمل على تطوير نموذج متعدد الأغراض يتميز بتقدم كبير في البرمجة والأمن السيبراني. وتشير التقارير إلى أن هذا النموذج قد يتفوق على أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية في القدرات السيبرانية. تُبدي الأسواق قلقها من احتمال منافسة شركة أنثروبيك لشركات الأمن السيبراني بشكل مباشر، مما قد يُؤثر سلبًا على هوامش الربح ويؤدي إلى خروج العملاء.

مؤشر ناسداك 100 (فترة 30 دقيقة)

انخفض مؤشر ناسداك 100 بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم، مما يُشير إلى دخوله منطقة التصحيح.

Crowdstrike (D1)



المصدر: xStation5