🗽 مؤشر US500 يسجل رقماً قياسياً جديداً

تشهد الأسهم الأمريكية إقبالاً متزايداً من المستثمرين، إذ يركزون على موسم أرباح قياسي في الولايات المتحدة، وذلك بعد تصريح الرئيس دونالد ترامب بأن المفاوضات مع إيران لا تزال جارية. ورغم أن طهران لم تُبدِ رسمياً أي استعداد للتخلي عن الخيارات العسكرية، إلا أن المستثمرين يبدو أنهم باتوا أكثر تقبلاً للواقع الجيوسياسي الجديد في الشرق الأوسط. وقد فُسِّرت تصريحات ترامب كإشارة محتملة إلى أن كلا الجانبين قد يسعى تدريجياً إلى خفض حدة التوترات قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي هذا الخريف. ونتيجة لذلك، يُسهم انخفاض أسعار النفط وتراجع عوائد السندات في دعم مؤشرات الأسهم.

ويستمر موسم أرباح الشركات الأمريكية الحالي في تجاوز حتى أكثر التوقعات تفاؤلاً. ومن المتوقع الآن أن تُحقق شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نمواً في الأرباح بنسبة 47.4% على أساس سنوي للربع الثاني، ارتفاعاً من حوالي 23% المتوقعة في نهاية يونيو. وإذا تحقق ذلك، فسيمثل هذا أقوى نمو ربع سنوي في الأرباح منذ الربع الرابع من عام 2021، حين قفزت الأرباح بأكثر من 91% على أساس سنوي. باستثناء ألفابت وأمازون، سيظل نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى مذهل يبلغ 28.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو خلال خمس سنوات.

لا تقتصر معظم الشركات على تجاوز توقعات وول ستريت فحسب، بل تدفع المحللين أيضًا إلى رفع توقعاتهم للأرباح لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ككل. ووفقًا لبيانات فاكت سيت حتى 31 يوليو، فقد أعلنت 86% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عن أرباح للسهم الواحد أعلى من التوقعات، بينما تجاوزت 77% منها توقعات الإيرادات. وشهدت تسعة من أصل أحد عشر قطاعًا تعديلات تصاعدية في توقعات الأرباح بفضل نتائج أقوى من المتوقع وتقديرات أعلى لأرباح السهم الواحد.

وبالنظر إلى الربع الثالث، رفعت 34 شركة توقعاتها للأرباح، بينما أصدرت 20 شركة فقط توقعات سلبية. وفي الوقت نفسه، يتداول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنسبة سعر إلى ربحية مستقبلية تبلغ 19.6، وهي أقل من متوسطها خلال السنوات الخمس الماضية البالغ 19.9، وأعلى بقليل من متوسطها خلال السنوات العشر الماضية البالغ 19.0. بالنظر إلى تحسن هوامش أرباح الشركات، وقوة الأداء المالي، وتداول المؤشر عند مستويات قياسية، لا تبدو التقييمات الحالية مبالغًا فيها.

مخططات مؤشر US500 ومؤشر النفط (D1)

انتعش عقد مؤشر US500 مرتين مؤخرًا بعد انخفاضه لفترة وجيزة دون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، مما يُبرز أهمية منطقة 7200-7300 نقطة كمنطقة دعم رئيسية للمشترين. يتداول المؤشر حاليًا عند أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) أقل بقليل من 60، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع. تقع مستويات الدعم الرئيسية بالقرب من 7500 و7300 نقطة، حيث شهد السوق سابقًا إقبالًا كبيرًا على الشراء.