🔵 مؤتمر البنك المركزي الأوروبي (مباشر)

أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية، بما فيها سعر الفائدة على الودائع عند 2%، تماشياً مع إجماع السوق، مُسلطاً الضوء على تزايد المخاطر التي تُهدد النمو الاقتصادي والتضخم. وتستعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، للصعود إلى المنصة في فرانكفورت لإلقاء كلمتها حول هذا القرار وتقديم توقعاتها للتطورات الاقتصادية والنقدية في منطقة اليورو. فيما يلي أبرز النقاط التي تم التطرق إليها في المؤتمر.

أبرز النقاط من تصريحات لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي:

على الرغم من أن المعلومات الواردة تتوافق بشكل عام مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إلا أن مخاطر التضخم والنمو الاقتصادي قد ارتفعت بشكل ملحوظ. وتؤدي التطورات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع المعنويات الاقتصادية.

سيواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه القائم على البيانات، ويتخذ قراراته بناءً على كل اجتماع على حدة، دون الالتزام المسبق بمسار محدد لسعر الفائدة.

قبل الحرب، كان الاقتصاد الأوروبي يُظهر بعض الزخم، مع نمو قوي مدفوع بشكل رئيسي بالطلب المحلي وسوق العمل المتين.

مع ذلك، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع التفاؤل بسبب حرب الشرق الأوسط. فقد تباطأ النمو (من 0.2% إلى 0.1% على أساس ربع سنوي)، مع تراجع ثقة قطاع الأعمال في ظل طول فترات التسليم وارتفاع أسعار المدخلات. وانخفضت الدخول الحقيقية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، مما أدى إلى تثبيط الاستهلاك والاستثمار على المدى الطويل.

ستؤدي الحرب المطولة في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز إلى تفاقم الآثار غير المباشرة لصدمة أسعار الطاقة، مما قد يؤثر على قطاعات مختلفة ويتسبب في تضخم مستمر. في الوقت الراهن، لا تزال توقعات التضخم على المدى الطويل متوافقة مع هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ومن المرجح أن يبقى التضخم على المدى القصير أعلى من 2%.

"نحن نتجه بالتأكيد نحو تغيير عن الوضع الراهن."