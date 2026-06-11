🔵 مؤتمر البنك المركزي الأوروبي (مباشر)

قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (سعر الفائدة على الودائع: 2.25%)، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وتستعد رئيسة البنك، كريستين لاغارد، للصعود إلى المنصة في فرانكفورت للتعليق على هذا القرار وعرض أحدث التوقعات الاقتصادية الكلية لمنطقة اليورو. وسيعقب البيان جلسة أسئلة وأجوبة. فيما يلي أبرز النقاط التي تم تناولها في المؤتمر.

أهم التصريحات من كريستين لاغارد:

تُؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى ضغوط تضخمية كبيرة، ويُعدّ قرار رفع أسعار الفائدة قرارًا راسخًا في ظل سيناريوهات مُتعددة لمدى استمرار النزاع/صدمة أسعار الطاقة.

تم تعديل توقعات التضخم بالزيادة (3% في 2026، و2.3% في 2027، و2% في 2028) نتيجةً لصدمة الطاقة وتداعياتها المُتوقعة. في المقابل، تم تعديل توقعات النمو بالانخفاض (إلى 0.8% في 2026، و1.2% في 2027، و1.5% في 2028).

تُلقي الحرب بظلالها على النشاط الاقتصادي، وتشير استطلاعات الرأي إلى تباطؤه، لا سيما في قطاع الخدمات. لا يزال سوق العمل قويًا، إلا أن الطلب على العمالة يتراجع، مما يُضعف ثقة الأسر.

ينبغي أن تكون الاستجابة المالية لصدمة الطاقة مُوجّهة ومؤقتة ومُصممة خصيصًا، وأن لا تُرهق المالية العامة بما يتجاوز مدة الصدمة.

التضخم: لا يزال ارتفاع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة (+10.9% في أبريل)، بينما تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 2%. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك المنسق الأساسي إلى 2.5% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025. وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه لا يزال من المتوقع أن ترفع الشركات أسعار البيع. ومن المتوقع أن يعود التضخم إلى مستواه المستهدف في منتصف عام 2027.

المخاطر: تتجه نحو انخفاض النمو (تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي)، بينما تتجه نحو ارتفاع التضخم (زيادة حادة في الأسعار). من شأن حل سريع للحرب في الشرق الأوسط أن يخفف من كلا الخطرين. قد يؤدي تقلب الأسواق المالية إلى تثبيط شراء الأصول، مما يساعد على كبح جماح التضخم المحتمل.

اتُخذ قرار اليوم بالإجماع، ولم يُناقش أي بديل. لم تكن الزيادة بمثابة "تأمين"، بل رد فعل على التكاليف المباشرة وغير المباشرة للحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت تظهر بالفعل.

لم يلحظ البنك المركزي الأوروبي بعدُ آثار الجولة الثانية، والتي ستُعزى إلى تزايد ضغوط الأجور.

في الختام، كان رفع سعر الفائدة اليوم قرارًا حاسمًا وإجماعيًا من البنك المركزي الأوروبي، استنادًا بشكل رئيسي إلى توقعات معدل التضخم التي تشير إلى تجاوزها المستويات المستهدفة حتى عام 2028. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يعتمد على البيانات ويلتزم باستقرار الأسعار. وخلال المؤتمر، تراجع زوج اليورو/الدولار الأمريكي عن مكاسبه الطفيفة التي حققها في بداية الجلسة، حيث لم تُصدر لاغارد أي إشارة قوية تدعو إلى رفع أسعار الفائدة، مما يُشير إلى دورة رفع حقيقية. ويتداول الزوج حاليًا بانخفاض طفيف، مسجلًا خسارة قدرها 0.05%.

المصدر: xStation5