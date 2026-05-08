مايكروسوفت: صندوق تحوط يخفض حصته بشكل حاد ويحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي

انخفض سهم مايكروسوفت بأكثر من 1% بعد تقارير أفادت بأن صندوق التحوط "تي سي آي فاند مانجمنت" قد خفّض حصته في الشركة بشكل ملحوظ، من حوالي 10% من محفظته إلى ما يقارب 1% بنهاية مارس. هذه الخطوة بحد ذاتها لافتة، لكنّ الأسباب الكامنة وراءها أكثر أهمية. تشير التقارير إلى أن كريستوفر هون، مؤسس "تي سي آي"، يعتقد أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يُشكّل تهديدًا طويل الأمد لمنتجات مايكروسوفت الأساسية، ولا سيما أوفيس، وإلى حد ما، أزور.

وذكرت التقارير أن "تي سي آي" باعت كامل حصتها تقريبًا، والتي كانت تُقدّر قيمتها سابقًا بحوالي 8 مليارات دولار، بينما زادت في الوقت نفسه من استثماراتها في ألفابت. يشير هذا إلى تحوّل في رأس المال نحو شركة يرى الصندوق أنها في وضع أفضل في سباق الذكاء الاصطناعي المتطور. لم يُفسّر السوق هذا على أنه تعديل روتيني للمحفظة، بل كإشارة واضحة إلى أن التصورات حول المخاطر التنافسية في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي بدأت تتغير.

يكمن القلق الرئيسي في أن نماذج الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي قد تُغير جذريًا طريقة تفاعل المستخدمين مع البرامج. تاريخيًا، هيمنت مايكروسوفت على السوق لأن سير العمل كان يتمحور حول برامج Word وExcel وOutlook ونظام Windows البيئي الأوسع. مع ذلك، إذا بدأت المزيد من المهام بالانتقال مباشرةً إلى واجهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فقد تفقد التطبيقات التقليدية دورها المحوري تدريجيًا. في هذا السيناريو، لن يُعزز الذكاء الاصطناعي مكانة مايكروسوفت فحسب، بل قد يُقوّض أيضًا جزءًا من ميزتها التنافسية التاريخية.

بدأ المستثمرون بالفعل يُولون اهتمامًا أكبر لبطء تبني Copilot عن المتوقع، والإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والمخاطر المرتبطة بتوسع مراكز البيانات وارتفاع تكاليف الحوسبة. تستثمر مايكروسوفت عشرات التريليونات من الدولارات في الذكاء الاصطناعي، والسؤال الأهم هو ما إذا كانت عوائد هذه الاستثمارات ستتحقق بالسرعة الكافية للحفاظ على معدلات النمو وهوامش الربح الحالية.

في الوقت نفسه، لا يعني هذا أن أساسيات مايكروسوفت ضعيفة. على العكس، لا تزال الشركة تُعتبر من أكبر المستفيدين من الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مدعومة بقاعدة عملائها الضخمة من الشركات ومكانتها القوية في البنية التحتية من خلال Azure. المسألة تتعلق أكثر بالتقييم والتوقعات. مع تسارع الإنفاق بشكل كبير، أصبح المستثمرون أكثر تطلباً ويريدون رؤية تحقيق عائد مالي أسرع وأوضح للذكاء الاصطناعي.