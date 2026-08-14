أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً بتعيين مازن السديري رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية بمرتبة وزير، خلفاً لمحمد القويز، في خطوة تمثل تغييراً بارزاً في قيادة الجهة المسؤولة عن تنظيم أكبر سوق مالية في العالم العربي.

من هو مازن السديري؟

يُعرف مازن السديري في الأوساط المالية والاقتصادية السعودية بصفته محللاً مالياً وباحثاً متخصصاً في الأسهم والاقتصاد المحلي. وامتدت مسيرته لسنوات داخل قطاع الأبحاث المالية، حيث ركز على تحليل أداء الشركات المدرجة والقطاعات الاقتصادية وتقييم فرص الاستثمار في السوق السعودية.

وترأس السديري إدارة الأبحاث في الراجحي المالية بين عامي 2017 و2024، حيث أشرف على الدراسات والتحليلات المرتبطة بالشركات المدرجة والاقتصاد السعودي، إلى جانب إعداد التوصيات والتقارير التي يستفيد منها المستثمرون والمتعاملون في السوق.

خبرة طويلة في أبحاث الأسهم

قبل توليه منصبه في الراجحي المالية، شغل السديري منصب رئيس مجموعة أبحاث جانب البيع (Sell Side) في الاستثمار كابيتال منذ عام 2012. كما عمل محللاً لقطاعي الطاقة والبتروكيماويات في سامبا كابيتال، وبدأ مسيرته المهنية في مجال أبحاث الأسهم لدى بنك ديغروف في بلجيكا.

وتمنحه هذه الخبرة معرفة مباشرة بآليات عمل الأسواق المالية، بدءاً من تحليل الشركات والإفصاحات وتقييم الأسهم وصولاً إلى متابعة احتياجات المستثمرين.

انتقال السديري إلى العمل الحكومي

شهد عام 2024 تحولاً مهماً في مسيرة السديري المهنية، بعدما صدر أمر ملكي في مايو من العام نفسه بتعيينه مستشاراً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. ومثّل ذلك انتقالاً من العمل المتخصص في القطاع المالي إلى المجال الحكومي وصنع السياسات.

ويأتي توليه رئاسة هيئة السوق المالية ليجمع بين الخبرة الفنية في الأسواق المالية والخبرة الحكومية، في وقت تواصل فيه السعودية تطوير سوقها المالية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين.

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

يحمل السديري درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود، إضافة إلى ماجستير في العلوم المالية من المعهد العالي للإدارة (ISG) في فرنسا. كما يحمل شهادتي المحلل المالي المعتمد CFA والمحلل الفني المعتمد CMT.

وتعكس هذه المؤهلات، إلى جانب خبرته المهنية، خلفية متخصصة في التحليل المالي والاستثمار والأسواق، وهي مجالات ترتبط بشكل مباشر بمهام هيئة السوق المالية.

ماذا تعني خبرته لهيئة السوق المالية؟

يمثل تعيين السديري اختيار شخصية تمتلك خبرة عملية طويلة في المؤسسات والأسواق التي تخضع للإشراف والتنظيم. فقد أمضى سنوات في متابعة الشركات المدرجة وتحليل بياناتها، ورصد تحركات القطاعات، وفهم العوامل الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في قرارات المستثمرين.

ومن المنتظر أن تشكل هذه الخبرة أحد أبرز عناصر المرحلة الجديدة في قيادة هيئة السوق المالية السعودية، مع استمرار المملكة في تطوير السوق وتعميق دورها ضمن الاقتصاد والاستثمار.