معاينة أمازون: خدمات أمازون السحابية مقابل 200 مليار دولار من النفقات الرأسمالية

أمضت أمازون سنوات في إقناع المستثمرين بقدرتها على توسيع أعمالها في مجال التجارة الإلكترونية، وتطوير عملياتها الإعلانية، وبناء واحدة من أكثر شركات الحوسبة السحابية ربحية في العالم. مع ذلك، قد يُظهر إعلان الأرباح اليوم أن السوق بدأ ينظر إلى الشركة من منظور مختلف تمامًا. لم يعد التركيز مُنصبًا فقط على معدلات نمو الإيرادات أو حتى مستويات الأرباح، بل يتزايد السؤال أهميةً حول ما إذا كانت مئات المليارات من الدولارات المُستثمرة في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد بدأت تُحقق عوائد ملموسة.

لا تزال خدمات أمازون السحابية (AWS) المحرك الرئيسي لنمو أمازون وربحيتها. ويتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات هذا القطاع بنحو 31% سنويًا، لتصل إلى 40.57 مليار دولار. وهذا يُمثل نموًا يفوق بكثير مستوى الشركة ككل، ويُؤكد مجددًا أن الحوسبة السحابية لا تزال الركيزة الأهم لربحية أمازون.

لكن هذه المرة، قد لا يكون النمو القوي وحده كافيًا. سيُقارن المستثمرون نتائج AWS بأداء مايكروسوفت أزور وجوجل كلاود، باحثين عن إجابات حول ما إذا كان الإنفاق المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يُترجم إلى طلب حقيقي ونمو مُستقبلي في الإيرادات.



سيهيمن موضوع آخر على التقرير بأكمله: الإنفاق الرأسمالي الضخم. تُزيد أمازون إنفاقها بشكل ملحوظ على مراكز البيانات والخوادم والبنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن يصل الإنفاق الرأسمالي إلى حوالي 52.5 مليار دولار في الربع الثالث، وأكثر من 200 مليار دولار للعام بأكمله.

إن حجم هذه الاستثمارات هائل. ولذلك، لن يركز السوق فقط على حجم الإنفاق المُخطط له من أمازون، بل سيركز بالدرجة الأولى على ما إذا كان هذا الإنفاق يُترجم إلى زيادة في الطلب، وتحسين استخدام مراكز البيانات، ونمو في الإيرادات مستقبلاً.

وبالتالي، ستختبر نتائج اليوم أمرين: قوة خدمات أمازون السحابية (AWS)، وقدرة أمازون على تحويل استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى عوائد اقتصادية حقيقية.

التوقعات المالية الرئيسية

إجمالي إيرادات الشركة: 197.01 مليار دولار أمريكي

نمو إجمالي إيرادات الشركة: حوالي 18% على أساس سنوي

إيرادات خدمات أمازون السحابية (AWS): 40.57 مليار دولار أمريكي

نمو إيرادات خدمات أمازون السحابية ( AWS ): حوالي 31.3% على أساس سنوي

إيرادات المتاجر الإلكترونية: 69.92 مليار دولار أمريكي

إيرادات المتاجر التقليدية: 5.87 مليار دولار أمريكي

إيرادات خدمات البائعين الخارجيين: 46.15 مليار دولار أمريكي

إيرادات الإعلانات: 19.32 مليار دولار أمريكي

إيرادات خدمات الاشتراكات: 13.75 مليار دولار أمريكي

إيرادات أمريكا الشمالية: 113.95 مليار دولار أمريكي

الإيرادات الدولية: 42.71 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: 1.83 دولار أمريكي

الدخل التشغيلي: 23.61 مليار دولار أمريكي

هامش الربح التشغيلي: 12%

التوقعات المستقبلية

الإيرادات المتوقعة للربع الثالث: 203.93 مليار دولار أمريكي

الدخل التشغيلي المتوقع للربع الثالث: 25.07 دولار أمريكي مليار

النفقات الرأسمالية المقدرة للربع الثالث: 52.46 مليار دولار

النفقات الرأسمالية المقدرة للعام بأكمله: 200.53 مليار دولار

لا تزال خدمات أمازون السحابية (AWS) تُشكّل جوهر أرباح أمازون

أصبحت أمازون اليوم أكثر بكثير من مجرد شركة للتجارة الإلكترونية. فبينما لا تزال المتاجر الإلكترونية تُدرّ الحصة الأكبر من الإيرادات، تبقى خدمات أمازون السحابية (AWS) المحرك الرئيسي لنمو الربحية.

يتوقع المحللون أن تصل إيرادات AWS إلى 40.57 مليار دولار، ما يُمثل نموًا سنويًا بنسبة 31% تقريبًا. وهذا أعلى بكثير من نمو الشركة الإجمالي، ويؤكد مجددًا على استمرار قوة الطلب على الخدمات السحابية. ويكتسب نمو AWS أهمية خاصة لأن قطاع الحوسبة السحابية يُحقق هوامش ربح أعلى بكثير من عمليات التجارة الإلكترونية التقليدية. وبالتالي، يُمكن أن يكون لكل دولار إضافي من إيرادات AWS تأثير أكبر على الربح التشغيلي من المبيعات الإضافية التي تُحققها أعمال أمازون في مجال البيع بالتجزئة.

بالنسبة لأمازون، تُمثل AWS في آنٍ واحد محركًا للنمو، ومصدرًا للربحية، وركيزة أساسية لاستراتيجيتها في مجال الذكاء الاصطناعي. فمن خلال AWS، تُتيح الشركة لعملائها الوصول إلى قوة الحوسبة والبنية التحتية والخدمات اللازمة لبناء ونشر حلول الذكاء الاصطناعي.

إذا استمر نمو هذا القطاع عند حوالي 31%، فستُثبت أمازون أن زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات تستجيب لطلب حقيقي. مع ذلك، إذا تبيّن أن النمو أضعف، فقد يبدأ السوق بالتساؤل عما إذا كان حجم الاستثمار يتجاوز قدرة أمازون على استثماره بفعالية.

ستتم مقارنة AWS مع مايكروسوفت وألفابت

لن تُحلل نتائج AWS بمعزل عن المنافسين. فمايكروسوفت وألفابت تزيدان أيضًا من إنفاقهما على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تتنافس الشركات الثلاث على العملاء الذين يحتاجون إلى قدرات حاسوبية متزايدة لتدريب النماذج ومعالجة البيانات ونشر أدوات الذكاء الاصطناعي. لذا، سيُمثل تقرير اليوم اختبارًا لموقع AWS مقارنةً بـ Azure وGoogle Cloud. إذا حققت AWS نموًا يتماشى مع توقعات السوق أو يتجاوزها، فقد يستنتج السوق أن أمازون لا تزال تستفيد بنجاح من نمو الطلب العالمي على الحوسبة السحابية.

أما إذا كان المنافسون ينمون بوتيرة أسرع، فستظهر تساؤلات حول وتيرة اكتساب العملاء، وتوافر البنية التحتية، وقدرة AWS على الحفاظ على ميزتها التنافسية. في دورة الاستثمار الحالية، لم يعد السؤال مقتصرًا على من يمتلك أكبر مراكز البيانات. تزداد أهمية معرفة من يستطيع استغلال الطلب المتزايد على أفضل وجه وتحويل البنية التحتية إلى مصادر دخل مستدامة.

تتمتع AWS بحجم هائل، وقاعدة عملاء واسعة، ومجموعة منتجات شاملة. وستُظهر نتائج اليوم ما إذا كانت هذه المزايا ستُترجم إلى زخم نمو كافٍ للحفاظ على ريادتها.

الذكاء الاصطناعي أهم من حجم الإنفاق الرأسمالي

لم تعد أمازون بحاجة لإقناع السوق بنيتها استثمار مبالغ طائلة. يتوقع المحللون إنفاق ما يقارب 52.5 مليار دولار على النفقات الرأسمالية في الربع الثالث، وأكثر من 200 مليار دولار للعام بأكمله. هذه مستويات كان من الصعب تصورها قبل بضع سنوات فقط.

لكن اليوم، لم يعد الإعلان عن الإنفاق الرأسمالي الضخم وحده مفاجأة كبيرة.

يدرك المستثمرون حجم المنافسة على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. فهم يعلمون أن مراكز البيانات والخوادم وأنظمة الحوسبة المتقدمة تتطلب استثمارات ضخمة. لذا، فإن السؤال الأهم ليس حجم إنفاق أمازون.

بل السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه الاستثمارات بدأت تُحقق عوائد.

سيبحث السوق عن معلومات تتعلق بما يلي:

نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي ضمن AWS

استخدام مراكز البيانات المُنشأة حديثًا

توافر القدرة الحاسوبية

وتيرة اكتساب العملاء

تطوير رقائق أمازون الخاصة

تأثير الذكاء الاصطناعي على نمو الإيرادات وهوامش الربح مستقبلًا

إذا أظهرت الإدارة أن العملاء يتبنون القدرة الجديدة بسرعة، فقد يُنظر إلى مستويات الاستثمار المرتفعة كاستثمار استراتيجي في النمو المستقبلي.

مع ذلك، إذا استمر الإنفاق في الارتفاع دون تسارع واضح في نمو الإيرادات، فقد يبدأ السوق بالتركيز على الضغط على التدفق النقدي الحر.

الرقائق المُخصصة قد تُحسّن اقتصاديات AWS

يُعدّ تطوير رقائق أمازون الخاصة أحد المجالات التي سيراقبها المستثمرون عن كثب.

قد تُتيح المعالجات المطوّرة داخليًا والرقائق المُخصصة للذكاء الاصطناعي لأمازون تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وتخصيص البنية التحتية بشكل أفضل لتلبية احتياجات العملاء، وخفض تكلفة تقديم الخدمات السحابية.

على المدى الطويل، قد تُحسّن الرقائق الخاصة أيضًا هوامش ربح AWS. إذا استطاعت أمازون توفير قدرة حوسبة تنافسية بتكلفة أقل، فقد تتمكن من زيادة هوامش الربح أو تقديم أسعار أكثر جاذبية للعملاء. مع ذلك، سيحتاج السوق إلى أدلة ملموسة حول مدى تبني هذه الحلول. فمجرد وجود رقائق خاصة ضمن عروض AWS لن يكون كافيًا.

السؤال الأهم هو ما إذا كان العملاء يزيدون بالفعل من استخدامهم لرقائق أمازون الخاصة، وما إذا كانت الشركة قادرة على استخدامها لبناء ميزة تنافسية على منافسيها.

لا تزال التجارة الإلكترونية تُدرّ أكبر قدر من الإيرادات

على الرغم من أن خدمات أمازون السحابية (AWS) تستحوذ على اهتمام المستثمرين، إلا أن نشاط أمازون الأساسي في مجال البيع بالتجزئة لا يزال المصدر الأكبر لإيرادات الشركة.

يتوقع المحللون أن تبلغ مبيعات المتاجر الإلكترونية حوالي 69.9 مليار دولار، بينما تبلغ إيرادات الخدمات المقدمة للبائعين الخارجيين 46.2 مليار دولار.

يُعدّ القطاع الثاني بالغ الأهمية لجودة نتائج أمازون.

تشمل خدمات البائعين الخارجيين العمولات والخدمات اللوجستية وغيرها من الحلول المقدمة للشركات التي تستخدم سوق أمازون. يُتيح تزايد مشاركة البائعين الخارجيين لأمازون توسيع نطاق أعمالها دون الحاجة إلى تمويل المخزون بالكامل بنفسها.

يتوقع المحللون أن يُمثّل البائعون الخارجيون حوالي 60.2% من مبيعات الوحدات. يُبيّن هذا مدى تحوّل أمازون من متجر تجزئة تقليدي إلى منصة خدمات شاملة.

يبقى الإعلان ركيزة أساسية أخرى.

تُشير الإيرادات المتوقعة التي تبلغ حوالي 19.3 مليار دولار إلى أن أمازون تُصبح أكثر فعالية في تحقيق الربح من حركة المرور التي تُولّدها منصتها.

بهذا الشكل، لم يعد نظام أمازون للتجارة الإلكترونية مقتصراً على بيع المنتجات فحسب، بل بات يُسهم أيضاً في خلق مصادر دخل ذات هوامش ربح أعلى مرتبطة بالإعلان والخدمات اللوجستية وخدمات البائعين.

قد تكون التوقعات أهم من نتائج الربع الثاني

يتوقع المحللون أن ترتفع إيرادات أمازون في الربع الثاني بنحو 18% على أساس سنوي، لتصل إلى 197.01 مليار دولار.

يمثل هذا نمواً قوياً للغاية، إلا أن السوق يتوقع تباطؤ معدل نمو الشركة الإجمالي في الربع الحالي.

تبلغ توقعات إيرادات الربع الثالث حوالي 203.93 مليار دولار، مما يعني أن المستثمرين سيولون اهتماماً خاصاً لتوقعات الإدارة.

ستُظهر نتائج الربع الثاني ما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية. وستُبين التوقعات كيف تنظر أمازون إلى الطلب واتجاهات المبيعات وزخم النمو في الأشهر المقبلة.

إذا كانت التوقعات إيجابية، فقد يستنتج السوق أن التباطؤ أقل مما هو متوقع حالياً.

مع ذلك، إذا قدمت الإدارة توقعات حذرة، فقد يتحول اهتمام المستثمرين سريعاً من نتائج خدمات أمازون السحابية (AWS) القوية للغاية إلى مخاوف بشأن ضعف النمو الإجمالي.

لا تزال هوامش الربح قوية، لكن التدفقات النقدية قد تتعرض لضغوط.

يتوقع المحللون أن يبلغ الدخل التشغيلي حوالي 23.6 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح تشغيلي قدره 12%.

في الربع الثالث، من المتوقع أن يرتفع الدخل التشغيلي إلى حوالي 25.1 مليار دولار أمريكي. وبالتالي، تبقى الأسس التشغيلية قوية للغاية.

حسّنت أمازون ربحيتها في العديد من القطاعات، ويساهم نمو خدمات AWS والإعلانات وخدمات البائعين في زيادة حصة الأعمال ذات الهوامش الربحية الأعلى ضمن نتائج الشركة.

يكمن التحدي في أن قوة الدخل التشغيلي لا تُترجم تلقائيًا إلى تدفقات نقدية حرة قوية بنفس القدر.

مع تجاوز النفقات الرأسمالية السنوية 200 مليار دولار أمريكي، قد يُعاد استثمار جزء كبير من النقد المُولّد في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

لذا، سيكون تقرير اليوم بمثابة اختبار لجودة نمو أمازون.

قد تُظهر أمازون نموًا قويًا في الإيرادات وأرباحًا متزايدة، لكن المستثمرين سيرغبون في معرفة مقدار النقد المتبقي بعد تمويل مستويات قياسية من الاستثمارات.

سيحدد نمو AWS والطلب على الذكاء الاصطناعي ردة فعل السوق.

إذا استمر نمو AWS بوتيرة سريعة، وتسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ، فقد يتقبل السوق الضغط على التدفق النقدي الحر الناتج عن ارتفاع مستويات الاستثمار.

مع ذلك، إذا ظل الإنفاق الرأسمالي مرتفعًا للغاية دون زيادة مقابلة في نمو الإيرادات، فقد يستنتج المستثمرون أن العائد على الاستثمار لا يزال بعيد المنال.

لا يكمن السؤال الرئيسي في قدرة أمازون على الاستثمار بهذا الحجم، فالشركة تمتلك القوة المالية والمكانة السوقية والقدرات التشغيلية اللازمة لمواصلة توسيع بنيتها التحتية.

يكمن السؤال الرئيسي في ما إذا كانت هذه الاستثمارات تُرسّخ أساسًا لنمو الأرباح في المستقبل.

تختلف دورة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي عن دورات الإنفاق التكنولوجي السابقة، فالشركات لا تستثمر فقط في سعة إضافية، بل تبني بنية تحتية يُمكن أن تُصبح العمود الفقري للخدمات الرقمية وتطبيقات المؤسسات ومنصات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

بالنسبة لأمازون، تُمثل AWS محور هذا التحول، ويجب على الشركة أن تُثبت أن استثماراتها في البنية التحتية لا تزيد فقط من سعة الحوسبة المتاحة، بل تُولّد أيضًا طلبًا أكبر من العملاء، ونموًا أقوى في الإيرادات، وتحسينًا في الربحية.

ثلاثة سيناريوهات محتملة

السيناريو الإيجابي

يفترض هذا السيناريو تجاوزًا واضحًا لتوقعات المحللين، ونموًا في خدمات أمازون السحابية (AWS) يفوق التوقعات، وتوقعات قوية للربع الثالث. تشمل العوامل المحفزة الإضافية معلومات تؤكد تزايد الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع معدلات استخدام مراكز البيانات، والتقدم المحرز في تطوير رقائق أمازون الخاصة. في هذا السيناريو، حتى الإنفاق الرأسمالي المرتفع للغاية قد يُنظر إليه بإيجابية. سيستنتج السوق أن أمازون تستثمر استجابةً لطلب حقيقي، وتبني بنية تحتية قادرة على توليد نمو في الإيرادات مستقبلًا. من المرجح أن يركز المستثمرون على الفرصة طويلة الأجل بدلًا من الضغط قصير الأجل على التدفق النقدي الحر.

السيناريو المحايد

يفترض هذا السيناريو نتائج متوافقة بشكل عام مع توقعات المحللين، ونموًا قويًا في خدمات أمازون السحابية (AWS)، وعدم وجود معلومات جديدة هامة بشأن عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي. سيؤكد هذا التقرير قوة الأساسيات، ولكنه قد لا يكون كافيًا لإثارة رد فعل إيجابي واضح في السوق، خاصةً بالنظر إلى التوقعات المرتفعة للغاية المحيطة بالإنفاق الرأسمالي. ستُظهر الشركة استقرارًا واستمرارًا في الأداء، ولكن قد ينتظر المستثمرون أدلة أوضح على أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُحقق فوائد اقتصادية ملموسة.

السيناريو السلبي

يتضمن السيناريو السلبي تباطؤ نمو خدمات أمازون السحابية (AWS)، وتوقعات حذرة للربع الثالث، واستمرار زيادة الإنفاق دون وجود دليل واضح على تحقيق الربحية. في هذه الحالة، قد يركز السوق على مخاطر تباطؤ النمو وتزايد الضغط على التدفق النقدي الحر. وقد يبدأ المستثمرون بالتساؤل عما إذا كانت أمازون تستثمر بشكل مفرط قبل تلبية الطلب الفعلي من العملاء.

أمازون تواجه اختبارًا لتحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي

تتمتع أمازون بوضع أساسي قوي للغاية.

تنمو خدمات أمازون السحابية (AWS) بوتيرة أسرع من نمو الشركة ككل، ولا تزال المصدر الرئيسي لنمو الأرباح. وتساهم الإعلانات وخدمات البائعين الخارجيين في زيادة حصة الأعمال الأكثر ربحية، بينما تظل هوامش التشغيل قوية.

سيقدم تقرير اليوم إجابات لعدة أسئلة رئيسية:

هل تستطيع خدمات أمازون السحابية ( AWS ) الحفاظ على نمو بنسبة 31% تقريبًا؟

كيف يقارن نمو خدمات أمازون السحابية ( AWS ) مع نمو خدمات Azure و Google Cloud ؟

هل يتسارع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي؟

ما مدى سرعة استخدام مراكز البيانات الجديدة؟

هل تزيد رقائق أمازون الخاصة من اهتمام العملاء؟

هل سترفع أمازون توقعاتها للإنفاق الاستثماري؟

كيف سيؤثر ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على التدفق النقدي الحر؟

هل سيؤكد يوم برايم مرونة المستهلكين؟

هل ستتجاوز توقعات الربع الثالث التوقعات؟

قد تحقق أمازون نتائج قوية للغاية اليوم. مع ذلك، لإقناع السوق، ستحتاج خدمات أمازون السحابية (AWS) إلى إثبات أن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يستجيب للطلب الحقيقي، وأن الإنفاق الرأسمالي الضخم بدأ يُرسي الأساس لنمو الإيرادات في المستقبل.

المصدر: xStation5