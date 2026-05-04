معاينة بالانتير: هل هو رقم قياسي جديد أم عملية بيع أخرى؟

بعد انتهاء جلسة تداول يوم الاثنين، ستعلن شركة بالانتير، الشركة التقنية المثيرة للجدل، نتائجها المالية. تتخصص الشركة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجميع البيانات، والمراقبة، وتشتهر ليس فقط بمعدل نموها الهائل، بل أيضاً بردود فعل السوق الحادة تجاه إعلانات الأرباح. فماذا سيحدث هذه المرة، وما الذي يجب على المستثمرين الانتباه إليه؟

بالنظر إلى المؤشرات الأساسية كالإيرادات وربحية السهم، فقد تجاوزت بالانتير توقعات السوق في جميع إعلانات الأرباح منذ منتصف عام 2023.

في إعلان اليوم، يتوقع السوق إيرادات تتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي وربحية سهم تبلغ 0.28 دولار أمريكي. وهذا يعني زيادة في الربحية ربع السنوية بأكثر من 12%، وزيادة تتجاوز 200% على أساس سنوي.

مع ذلك، لا تمثل هذه المؤشرات الربحية سوى جزء بسيط من الصورة الكاملة عند تحليل شركات معقدة كبالانتير.

مع مضاعفات تقييم مرتفعة كبالانتير، قد يؤدي أي خيبة أمل إلى موجة بيع. في الوقت نفسه، حتى تجاوز طفيف للتوقعات في بنود رئيسية قد يؤدي إلى حالة من التفاؤل المفرط. هذا نتيجة مباشرة للرافعة التشغيلية الهائلة للشركة ومعدل نموها المرتفع.

للدفاع عن التوقع المتفائل، يجب على الشركة معالجة عدة مخاطر خلال المكالمة وفي النتائج نفسها:

يتزايد الضغط من شركات إدارة رأس المال الاستثماري التجارية، مثل OpenAI وAnthropic، التي تتوسع بشكل متزايد في قطاع كان حكرًا على شركات مثل Palantir. تحتاج الشركة إلى إثبات أن هذا لا يشكل تهديدًا لنموها. ويمكنها فعل ذلك من خلال:

إظهار نمو في خدمات إدارة الإيرادات الخارجية ( RPO ) وخدمات إدارة الإيرادات الخارجية المعتمدة ( cRPO )

تعزيز ثقة السوق في التوقعات، أو حتى رفعها

الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية (وهو مؤشر رئيسي لشركات البرمجيات كخدمة SaaS )، مما سيساعد في تقييم ما إذا كان نموذج أعمال Palantir مهددًا بأي شكل من الأشكال.

تعزيز ثقة السوق في التوقعات، أو حتى رفعها

الإبلاغ عن معدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية (وهو مؤشر رئيسي لشركات البرمجيات كخدمة SaaS )، مما سيساعد في تقييم ما إذا كان نموذج أعمال Palantir مهددًا بأي شكل من الأشكال. تشمل المجالات الأخرى التي ينبغي على المستثمرين مراقبتها مؤشرات الكفاءة التشغيلية الخاصة بشركة بالانتير، مثل:

مدة وكفاءة التنفيذ، ومدة الانتقال من المراحل التجريبية للخدمة إلى النسخة الإنتاجية - وهذا يُشير إلى مدى فعالية الشركة في التعامل مع التحديات الكبيرة المتمثلة في نشر ودمج الحلول المعقدة وقواعد البيانات القديمة عبر العديد من المؤسسات.

قد يُثير التوازن في نمو قاعدة العملاء، والزيادة المفرطة في حصة القطاع الحكومي في نمو الشركة، مخاوف بشأن صحة القطاع التجاري وأولويات الشركة. كما أن النمو القوي في المبيعات خارج الولايات المتحدة سيكون موضع ترحيب.

PLTR.US (D1)

على الرغم من التوجه السلبي السائد خلال جلسة تداول يوم الاثنين، والناجم عن تصاعد التوترات في مضيق هرمز، إلا أن التوقعات تجاه السهم لا تزال إيجابية قبيل إعلان الأرباح. ومنذ بداية العام، يتحرك سعر السهم ضمن نطاق سعري يتراوح بين 130 و160 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. ولا يزال اتجاه المتوسطين المتحركين EMA100 وEMA200 صعوديًا، إلا أنهما على وشك التقاطع، وهو ما يُعد إشارة هبوطية قوية. المصدر: xStation5.