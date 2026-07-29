معاينة مايكروسوفت: يجب على الذكاء الاصطناعي أن يثبت أنه يستحق النفقات الرأسمالية الضخمة

ستعلن مايكروسوفت اليوم، بعد إغلاق السوق، عن نتائجها المالية للربع الرابع من السنة المالية 2026. ولا تزال الشركة من أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وإحدى أبرز المستفيدين من تطور الذكاء الاصطناعي. إلا أن ريادتها في هذا المجال قد لا تكفي هذه المرة لإقناع المستثمرين.

لم يعد السوق يتوقع فقط نتائج قوية، أو تجاوز التوقعات، أو استمرار النمو القوي في الإيرادات. بل يجب على مايكروسوفت أن تثبت أن استثماراتها الضخمة في مراكز البيانات، والبنية التحتية السحابية، وقدرات الحوسبة بدأت تُترجم إلى تسارع واضح في تحقيق الربحية من الذكاء الاصطناعي.

لذا، سيُمثل تقرير اليوم اختبارًا أساسيًا لعائدات الاستثمار. لم يعد السؤال هو ما إذا كان هناك طلب على الذكاء الاصطناعي، بل السؤال الذي سيطرحه السوق هو ما إذا كان معدل نمو الإيرادات من Azure ومنتجات الذكاء الاصطناعي كافيًا لتبرير المزيد من التوسع الكبير في الإنفاق الرأسمالي.

المصدر: XTB Resaerch

التوقعات المالية الرئيسية

الإيرادات: 87.72 مليار دولار، بنسبة نمو سنوية تقارب 15%

إيرادات سحابة مايكروسوفت: 58.71 مليار دولار

إيرادات قطاع السحابة الذكية: 38.17 مليار دولار

إيرادات قطاع الإنتاجية وعمليات الأعمال: 37.27 مليار دولار

إيرادات قطاع الحوسبة الشخصية: 12.17 مليار دولار

ربحية السهم: 4.25 دولار

الدخل التشغيلي: 39.04 مليار دولار

نمو إيرادات Azure وخدمات السحابة الأخرى: 39.6% تقريبًا سنويًا بالعملة الثابتة

المساهمة المُقدّرة للذكاء الاصطناعي في معدل نمو Azure: 24.6 نقطة مئوية تقريبًا

النفقات الرأسمالية: 35.22 مليار دولار

النفقات الرأسمالية المُقدّرة في الربع القادم: 45.04 مليار دولار

النفقات الرأسمالية المُقدّرة، بما في ذلك عقود الإيجار التمويلي، في الربع القادم: 55.79 مليار دولار

يشير الإجماع إلى ربع قوي

وفقًا لإجماع السوق، من المتوقع أن تُحقق مايكروسوفت ما يقارب بلغت الإيرادات 87.7 مليار دولار، ما يمثل نموًا بنحو 15% على أساس سنوي. ويُتوقع أن يبلغ ربح السهم 4.25 دولار، بينما من المتوقع أن ترتفع إيرادات قطاع الحوسبة السحابية الذكية إلى حوالي 38.2 مليار دولار.

ومع ذلك، سيظلّ مؤشر Azure هو الأهم. وتشير التقديرات إلى زيادة بنحو 40% على أساس سنوي في إيرادات Azure وخدمات الحوسبة السحابية الأخرى.

على الورق، تبدو هذه أرقامًا قوية للغاية. لكن المشكلة تكمن في أن السوق على دراية بها بالفعل وقد أخذتها في الحسبان إلى حد كبير. لذا، قد يُنظر إلى مجرد تحقيق توقعات السوق على أنه غير كافٍ، وحتى تجاوز التوقعات بشكل ملحوظ قد لا يُؤدي تلقائيًا إلى ردة فعل إيجابية قوية في سعر السهم.

تجد مايكروسوفت نفسها حاليًا في وضع لا تقتصر فيه التوقعات على النتائج نفسها فحسب، بل تشمل أيضًا حجم المفاجأة الإيجابية. ستبحث الأسواق عن إشارة واضحة على تسارع نمو Azure بالتزامن مع توسع القدرة الحاسوبية المتاحة، وأن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي بدأ يُدرّ إيرادات متزايدة الأهمية.

يجب أن يُحقق Azure والذكاء الاصطناعي المزيد

يظل Azure هو الجزء الأهم في استراتيجية استثمار مايكروسوفت. يتركز جزء كبير من الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة والحلول التي تستخدمها الشركات في هذا المجال.

مع ذلك، لن يكون النمو القوي لخدمة Azure كافيًا بحد ذاته. سيُحلل السوق مقدار هذا النمو الناتج عن خدمات الحوسبة السحابية التقليدية، ومقدار ما يرتبط مباشرةً بتطوير الذكاء الاصطناعي.

ستكون البيانات المتعلقة بتسويق منتجات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما Microsoft 365 Copilot، بالغة الأهمية. سيُظهر النمو القوي في الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي ما إذا كانت تجد تطبيقات عملية فعلية في الشركات. مع ذلك، ستركز الأسواق بشكل أساسي على تصريحات الإدارة بشأن تحقيق الربحية من منتجات Microsoft حاليًا ومستقبلًا.

لذا، يجب على Microsoft إثبات ليس فقط تزايد عدد المستخدمين، بل أيضًا القيمة الاقتصادية المتزايدة التي يُولدها الذكاء الاصطناعي. سيرغب السوق في التأكد من أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل مُحفز للطلب على البنية التحتية، بل أصبح مصدرًا هامًا لنمو الإيرادات والأرباح المستقبلية.

لذا، سيُمثل تقرير اليوم اختبارًا أساسيًا لعائدات الاستثمار. لم يعد السؤال هو ما إذا كان هناك طلب على الذكاء الاصطناعي، بل السؤال الذي سيطرحه السوق هو ما إذا كان معدل نمو الإيرادات من Azure ومنتجات الذكاء الاصطناعي كافيًا لتبرير المزيد من التوسع الكبير في الإنفاق الرأسمالي.

قد تهيمن النفقات الرأسمالية مجددًا على رد فعل السوق

يبقى الإنفاق الرأسمالي هو الخطر الأكبر.

وفقًا لتوقعات السوق، قد تصل نفقات مايكروسوفت الرأسمالية في الربع الأخير إلى حوالي 35.2 مليار دولار. ومع إضافة الأصول المكتسبة بموجب عقود الإيجار التمويلي، قد ترتفع قيمة الاستثمار إلى حوالي 42.1 مليار دولار.

وتحظى توقعات الربع القادم باهتمام أكبر، حيث تشير التقديرات إلى أن الإنفاق الاستثماري قد يرتفع إلى حوالي 55.8 مليار دولار.

يُظهر هذا الحجم الكبير من الإنفاق أن مايكروسوفت لا تزال في مرحلة توسعٍ سريع في البنية التحتية. تستثمر الشركة في مراكز البيانات والخوادم ورقائق الحوسبة والقدرات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد من عملاء Azure، ولتطوير منتجاتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تكمن المشكلة في أن النفقات الرأسمالية تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية. فحتى مع النمو القوي في الإيرادات، قد تحدّ أي زيادة إضافية في الاستثمار من قدرة الشركة على توليد تدفق نقدي حر. ولهذا السبب، يركز السوق بشكل أقل على المستوى المطلق للإنفاق، وبشكل متزايد على العلاقة بين النفقات الرأسمالية ونمو الإيرادات.

قد يُقبل ارتفاع الإنفاق الاستثماري إذا أثبتت مايكروسوفت أن توسيع البنية التحتية يُسهم في تسارع نمو Azure وزيادة الإيرادات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. مع ذلك، إذا تجاوزت الزيادة في الإنفاق الرأسمالي نمو أعمال الحوسبة السحابية، فقد يستنتج المستثمرون أن فترة استرداد الاستثمار تطول وأن الضغط على التدفق النقدي الحر سيستمر لفترة أطول.

أظهرت ألفابت كيف يتفاعل السوق مع ارتفاع الاستثمار

يُبين مثال ألفابت أن حتى النتائج التشغيلية القوية نسبيًا لا تضمن رد فعل إيجابي من السوق.

رفعت ألفابت توقعاتها للإنفاق الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت حوالي 190 مليار دولار. وقد زاد ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من مخاوف المستثمرين بشأن حجم التدفقات النقدية المستقبلية والوقت اللازم لتحقيق عائد مناسب على الاستثمار.

قد تجد مايكروسوفت نفسها في وضع مماثل اليوم. من المرجح أن السوق مستعد بالفعل لتوقعات أعلى للإنفاق الرأسمالي وتوسع أكبر في مراكز البيانات. لا يُشترط أن تكون الزيادة في الإنفاق سلبية بالضرورة. العامل الحاسم هو ما إذا كانت الشركة ستُظهر أيضًا نموًا قويًا كافيًا في Azure وتحقيقًا واضحًا ومتزايدًا للعائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي.

قد يتقبل المستثمرون زيادة الإنفاق الرأسمالي، لكنهم يتوقعون أن يصاحب كل زيادة إضافية في الاستثمار نموٌّ أقوى في الإيرادات.

على مايكروسوفت أن تُفاجئ الجميع.

قد تُسفر نتائج اليوم عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

يفترض السيناريو الأول، الإيجابي، تجاوزًا واضحًا لتوقعات المحللين، ونموًا في Azure يفوق التوقعات، وبيانات قوية بشأن تبني Copilot وتحقيق الربح منه. في هذه الحالة، يُمكن اعتبار زيادة الإنفاق الرأسمالي تأكيدًا على أن مايكروسوفت تستثمر استجابةً لطلب حقيقي، بدلًا من مجرد بناء بنية تحتية استباقية.

يفترض السيناريو الثاني نتائج جيدة تتماشى مع التوقعات، ولكن دون تسارع واضح في نمو Azure، ودون أدلة جديدة على زيادة العائد على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. قد لا يكون هذا التقرير كافيًا، خاصةً إذا رفعت الإدارة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي في الوقت نفسه.

يتضمن السيناريو الثالث، السلبي، نموًا أضعف في Azure، وبيانات مخيبة للآمال بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي، وزيادة إضافية في الإنفاق الرأسمالي. سيكون هذا مزيجًا غير مواتٍ على الإطلاق، لأنه سيزيد المخاوف من أن تكاليف توسيع البنية التحتية تنمو بوتيرة أسرع من الإيرادات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ستكون النتائج اختبارًا حقيقيًا لتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي. لم تعد مايكروسوفت تُقيّم كشركة برمجيات فحسب. ينظر السوق إلى الشركة باعتبارها أحد أهم الاختبارات لنموذج الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي.

يتزايد الإنفاق على البنية التحتية في قطاع التكنولوجيا، بينما تتزايد التوقعات بشأن استثمارات الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية مستقبلاً. لذا، يجب على مايكروسوفت إثبات أن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي ليس مجرد تكلفة للحفاظ على مكانتها في سباق التكنولوجيا، بل استثمار يُدرّ إيرادات متزايدة الأهمية.

سيجيب تقرير اليوم على عدة أسئلة رئيسية:

هل يتسارع نمو Azure مع ازدياد سعة الحوسبة المتاحة؟

ما مدى سرعة نمو الإيرادات المرتبطة مباشرةً بالذكاء الاصطناعي؟

هل يُساهم Microsoft 365 Copilot في توسيع نطاق التبني التجاري؟

هل يُبرر تزايد الطلب ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بشكل واضح؟

إلى متى سيستمر الضغط على التدفق النقدي الحر في الحد من إمكانات النمو؟

قد تُعلن مايكروسوفت اليوم عن نتائج قوية للغاية. مع ذلك، لتحفيز رد فعل إيجابي حاسم في السوق، سيتعين عليها على الأرجح تقديم ما هو أكثر من ذلك: تسارع واضح في نمو منصة Azure، وأدلة قوية على زيادة عائدات الذكاء الاصطناعي، وتبرير مقنع للموجة القادمة من الاستثمارات.

في ظل الظروف الراهنة، قد لا يكون تجاوز التوقعات كافيًا. فالسوق يتطلع إلى رؤية أن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بدأ يُؤتي ثماره، وأن تكون هذه النتائج مُبهرة بقدر حجم الاستثمار.

المصدر: XTB Resaerch