معاينة ميتا: هل سيموّل الإعلان طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعي؟

ستعلن شركة ميتا اليوم عن نتائجها للربع الثاني بعد إغلاق السوق. وتدخل الشركة هذا الإعلان وسط توقعات عالية من السوق، ولكن في الوقت نفسه، تواجه ضغوطًا متزايدة بشأن حجم استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

حتى الآن، كان المستثمرون على استعداد لتقبّل نمو الإنفاق الكبير نظرًا لدعم الذكاء الاصطناعي لأهم أعمال ميتا، وهو الإعلان. فأنظمة التوصيات المحسّنة، والاستهداف الأكثر فعالية، وأتمتة إنشاء الحملات الإعلانية، كلها عوامل تُسهم في زيادة تفاعل المستخدمين، وعدد مرات ظهور الإعلانات، وقيمتها.

لكن اليوم، يتوقع السوق المزيد. يجب على ميتا أن تُثبت أن الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات، وقوة الحوسبة، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، قادرة على خلق مصادر دخل جديدة في المستقبل.

في الأسابيع الأخيرة، لفتت التقارير المتعلقة بإمكانية تطوير ميتا لبنية تحتية خاصة بها للذكاء الاصطناعي، وإمكانية إتاحة قدرات الحوسبة لجهات خارجية، انتباهًا خاصًا. قد تُتيح هذه الخطوة فرصة عمل جديدة مماثلة لخدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، وتُمكّن ميتا من الاستفادة بشكل أفضل من البنية التحتية التي يجري بناؤها حاليًا لنماذجها ومنتجاتها.

كما وردت تقارير أخرى حول العمل على رقائق الحوسبة الخاصة بميتا. على المدى البعيد، قد يُسهم تطوير رقائق خاصة بشركة ميتا في تقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين وتحسين كفاءة تكلفة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. مع ذلك، يحتاج السوق في المرحلة الحالية إلى معلومات محددة بشأن الجدول الزمني وحجم التطبيقات العملية لهذه الحلول. ولن تكفي الإعلانات وحدها لتغيير الجدوى الاقتصادية لمثل هذه الاستثمارات الضخمة.

لذا، سيكون تقرير اليوم بمثابة اختبار ليس فقط لأداء الإعلانات، بل أيضاً لمصداقية استراتيجية ميتا طويلة الأجل في مجال الذكاء الاصطناعي.

أهم التوقعات المالية

الإيرادات: 60.24 مليار دولار

إيرادات الإعلانات: 59.07 مليار دولار

إيرادات قطاع تطبيقات العائلة: 59.77 مليار دولار

إيرادات مختبرات الواقع: 428.7 مليون دولار

إيرادات أخرى: 863.3 مليون دولار

الدخل التشغيلي: 21.50 مليار دولار

الدخل التشغيلي لقطاع تطبيقات العائلة: 26.11 مليار دولار

الخسارة التشغيلية لمختبرات الواقع: 4.45 مليار دولار

هامش الربح التشغيلي: 35.6%

ربحية السهم: 7.15 دولار

نمو مرات ظهور الإعلانات: حوالي 14.6% على أساس سنوي

نمو متوسط ​​سعر الإعلان: حوالي 11.7% على أساس سنوي

توقعات الربع القادم

الإيرادات المتوقعة للربع الثالث: 63.17 مليار دولار

النفقات الرأسمالية المقدرة للربع الثالث: 38.88 مليار دولار

النفقات الرأسمالية المقدرة للعام بأكمله: 135.79 مليار دولار مليار

التكاليف الإجمالية المتوقعة للعام بأكمله: 163.02 مليار دولار

تشير التوقعات إلى ربع سنوي قوي للغاية

وفقًا لتوقعات السوق، من المتوقع أن تحقق شركة ميتا إيرادات تقارب 60.2 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني، مع ربحية متوقعة للسهم الواحد تبلغ 7.15 دولار أمريكي. وستظل غالبية المبيعات من الإعلانات، حيث تشير التقديرات إلى إيرادات إعلانية تقارب 59.1 مليار دولار أمريكي. ويُظهر هذا أنه على الرغم من الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي، فإن أساس أعمال ميتا يبقى حجم منصاتها الاجتماعية وقدرتها على تحقيق الربح بفعالية من قاعدة مستخدميها الضخمة.

كما يتوقع السوق زيادة في مرات ظهور الإعلانات وارتفاعًا في متوسط ​​أسعارها. ويمكن أن يُترجم الجمع بين زيادة حجم الإعلانات وارتفاع أسعارها إلى نمو قوي للغاية في الإيرادات.

مع ذلك، فإن هذه التوقعات العالية تعني أن مجرد تلبية التوقعات قد لا يكون كافيًا. سيبحث المستثمرون عن مفاجأة إيجابية واضحة، سواء في الإيرادات أو ربحية السهم الواحد، بالإضافة إلى تعليقات الإدارة بشأن الأرباع القادمة. يجب على ميتا أن تُثبت أن الذكاء الاصطناعي لا يدعم نموذجها الإعلاني الحالي فحسب، بل يُعزز أيضًا إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل.

لا يزال الإعلان هو الأساس، ويجب على الذكاء الاصطناعي تعزيز كفاءته.

يظل قطاع تطبيقات Meta، الذي يشمل فيسبوك، وإنستغرام، وماسنجر، وواتساب، المصدر الأهم لإيرادات الشركة.

يُعدّ حجم هذا النظام البيئي هائلاً، إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط ​​عدد المستخدمين اليومي لخدمات تطبيقات Meta سيصل إلى حوالي 3.61 مليار مستخدم. تمنح هذه القاعدة الضخمة من المستخدمين Meta ميزة فريدة من حيث البيانات، والتوزيع، والقدرة على توظيف حلول الذكاء الاصطناعي.

يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُعزز قيمة أعمال Meta الإعلانية على مستويات عديدة. إذ يُمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي تحسين توصيات المحتوى، وزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على المنصات، ومساعدة المعلنين على إنشاء حملات إعلانية، وتحسين فعالية الإعلانات.

لذا، ستكون نتائج الإعلانات هي الاختبار الأول للقيمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي. فإذا حققت Meta نموًا في حجم الإعلانات، وزيادة في متوسط ​​أسعارها، فقد يستنتج السوق أن الاستثمارات في نماذج الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية بدأت تُؤتي ثمارها الملموسة في أهم قطاعات أعمال الشركة.

في الوقت نفسه، سيقوم المستثمرون بتحليل ما إذا كان تحسين أداء الإعلانات نتيجة دائمة لتطبيق الذكاء الاصطناعي أم أنه في المقام الأول نتيجة للظروف المواتية في سوق الإعلانات الرقمية.

قد يُساهم "الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي" في خلق مصدر دخل جديد

قد يكون من أبرز ما جاء في تقرير أرباح اليوم تصريحات مارك زوكربيرج حول إمكانية إتاحة قدرات الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي للعملاء الخارجيين.

تقوم شركة ميتا حاليًا ببناء بنية تحتية ضخمة، مخصصة في المقام الأول لنماذجها وأنظمة التوصيات ومنتجاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. إن إتاحة جزء من هذه الموارد للعملاء الخارجيين من شأنه أن يُتيح للشركة الاستفادة بشكل أفضل من قدرات الحوسبة المتنامية، وبالتالي خلق مصدر دخل إضافي.

مع ذلك، فإن إنشاء مشروع "الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي" سيُمثل تغييرًا جوهريًا في نموذج عمل ميتا. ستحتاج الشركة ليس فقط إلى بنية تحتية كافية، بل أيضًا إلى عرض تنافسي يُضاهي أكبر مزودي خدمات الحوسبة السحابية.

لذا، يتوقع السوق معلومات محددة:

هل تُجري ميتا بالفعل محادثات مع عملاء محتملين؟

ما هي آلية الوصول إلى قدرات الحوسبة؟

هل تُخطط ميتا لإتاحة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها؟

متى يُمكن أن يبدأ هذا المشروع الجديد في تحقيق الإيرادات؟

هل يُمكن للعملاء الخارجيين الاستفادة بفعالية من البنية التحتية المُصممة لتلبية احتياجات ميتا؟

هل يُمكن للعملاء الخارجيين الاستفادة بفعالية من البنية التحتية المُصممة لتلبية احتياجات ميتا؟ ينبغي التأكيد بوضوح على أن مشروع الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة لا يزال في المقام الأول فرصة استراتيجية. إذا قدمت الإدارة خطة عملية، فقد يبدأ السوق في تقييم شركة ميتا ليس فقط كشركة رائدة في مجال الإعلان الرقمي، بل أيضاً كمزود مستقبلي للبنية التحتية والخدمات الخاصة بالذكاء الاصطناعي.

قد تُغير الرقائق المُلكية اقتصاديات الذكاء الاصطناعي، لكن التفاصيل غير واضحة.

لفتت شركة ميتا الأنظار مؤخرًا بسبب تقارير حول تطويرها لرقائق حاسوبية خاصة بها.

من الناحية الاستراتيجية، يُعد هذا التوجه منطقيًا. إذ تُمكّن الرقائق المُلكية شركة ميتا من تخصيص البنية التحتية لتطبيقات مُحددة بشكل أفضل، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وخفض تكلفة معالجة الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل.

مع ذلك، لا تزال الفوائد المُحتملة بعيدة المنال. يتطلب تصميم ونشر الرقائق المُلكية سنوات من الاستثمار، والوصول إلى تقنيات تصنيع مُتقدمة، وبيئة برمجية مُلائمة. لذا، ينبغي على المُستثمرين التعامل مع المعلومات الحالية كجزء من استراتيجية طويلة الأجل، وليس كعامل سيُغير النتائج المالية بشكل كبير على المدى القريب.

مع ذلك، قد يُقدم تقرير اليوم رؤى حول الجدول الزمني لتطوير الرقائق المهمة، وتطبيقاتها، وتأثيرها المُحتمل على الإنفاق الرأسمالي المُستقبلي.

سيختبر الإنفاق الرأسمالي مدى تقبّل السوق.

في غياب مُفاجآت كبيرة، يبقى حجم الإنفاق الاستثماري هو الخطر الأكبر. وكانت ميتا قد رفعت سابقًا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي للعام بأكمله إلى مستويات تُقارب 145 مليار دولار. يُظهر هذا الاستثمار الضخم أن شركة ميتا تُوسّع مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بشكلٍ حثيث.

وكما هو الحال مع مايكروسوفت، قد يتقبّل السوق زيادة الإنفاق الرأسمالي إذا أسفرت هذه الاستثمارات عن نموٍّ واضح في عائدات الإعلانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وخلق فرصٍ جديدة لتحقيق الربح.

مع ذلك، إذا استمرّ الإنفاق في الازدياد دون وجود دليلٍ واضحٍ على عوائد الاستثمار، فقد يبدأ المستثمرون بالتساؤل عن وتيرة توسيع البنية التحتية. ولذلك، ستكون العلاقة بين الإنفاق الرأسمالي ونموّ الإيرادات المستقبلي من أهمّ المواضيع التي ستُناقش خلال مكالمة الأرباح اليوم.

لا يُشترط أن يُمثّل الإنفاق المرتفع مشكلةً إذا أثبتت ميتا أنها تُنشئ بنيةً تحتيةً استجابةً لطلبٍ حقيقي، وأن لديها خطةً مُحدّدةً للاستخدام التجاري.

تواصل شركة ريالييتي لابز الضغط على النتائج.

لا يزال قسم مختبرات الواقع الافتراضي بحاجة إلى مزيد من الاهتمام.

تشير التقديرات إلى إيرادات تُقدّر بنحو 428.7 مليون دولار أمريكي، وخسارة تشغيلية تُقدّر بنحو 4.45 مليار دولار أمريكي. ولا يزال هذا القسم يُكبّد الشركة تكاليف باهظة، ويُشكّل عبئًا على ربحية ميتا الإجمالية.

مع ذلك، تستطيع ميتا مواصلة تمويل هذه الاستثمارات بفضل الربحية العالية لمجموعة تطبيقاتها. وتشير التقديرات إلى أن الدخل التشغيلي من هذا القسم سيصل إلى نحو 26.1 مليار دولار أمريكي.

تبقى الرؤية طويلة الأجل المرتبطة بمختبرات الواقع الافتراضي جزءًا هامًا من استراتيجية ميتا. أما على المدى القريب، فسيركز المستثمرون بشكل أساسي على تقييم مدى تبرير نمو التكاليف، وما إذا كانت هناك فرص جديدة لتحقيق الربح.

يجب على ميتا أن تُظهر أكثر من مجرد أداء قوي في الربع الحالي.

قد تُسفر نتائج اليوم عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية.

يفترض السيناريو الإيجابي تجاوزًا واضحًا لتوقعات المحللين، وأداءً إعلانيًا قويًا، ونموًا في مرات ظهور الإعلانات ومتوسط ​​أسعارها، بالإضافة إلى توجيهات إيجابية للربع القادم. وقد يكون من العوامل المحفزة الإضافية وجود خطة تطوير واضحة لسحابة الذكاء الاصطناعي، ومعلومات مقنعة بشأن تحقيق الربح من البنية التحتية والنماذج. في هذه الحالة، قد يُنظر إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي بشكل إيجابي. سيستنتج السوق أن شركة ميتا تستثمر استجابةً للطلب المتزايد، ولديها فرص حقيقية لتحويل بنية الذكاء الاصطناعي التحتية إلى مصدر دخل جديد.

يفترض السيناريو المحايد نتائج متوافقة مع التوقعات، وزخمًا إعلانيًا مستقرًا، وعدم وجود معلومات جديدة بشأن تسويق الذكاء الاصطناعي. قد لا يكون هذا التقرير كافيًا، خاصةً إذا رفعت الإدارة توقعات الإنفاق مجددًا.

يتضمن السيناريو السلبي نتائج إعلانية أضعف، وضغطًا على هوامش الربح، واستمرار نمو الإنفاق الرأسمالي دون خطة واضحة لتحقيق الربح من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. قد يؤدي هذا المزيج إلى زيادة المخاوف من أن تكاليف تطوير الذكاء الاصطناعي ترتفع بوتيرة أسرع من الفوائد الاقتصادية.

هل سنشهد عائدًا على الاستثمار؟

لا تزال شركة ميتا من بين أفضل الشركات المؤهلة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.

تمتلك الشركة قاعدة مستخدمين ضخمة، وواحدة من أكثر شركات الإعلان ربحية في العالم، وقدرة على نشر الذكاء الاصطناعي بسرعة في منتجات يستخدمها مليارات الأشخاص.

في الوقت نفسه، يتزايد حجم الاستثمار إلى مستويات تتطلب أدلة ملموسة بشكل متزايد على العوائد المستقبلية.

سيجيب تقرير اليوم على عدة أسئلة رئيسية:

هل يواصل الذكاء الاصطناعي تحسين كفاءة أعمال ميتا الإعلانية؟

هل نمو مرات ظهور الإعلانات وأسعارها قوي بما يكفي؟

كيف تخطط ميتا لتحقيق الربح من قدرتها الحاسوبية المتنامية؟

هل يمكن أن يصبح نموذج أعمال الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي مصدرًا جديدًا للدخل؟

ما هي الخطط الفعلية المتعلقة بالرقائق الخاصة؟

هل سيبرر ارتفاع الإيرادات أي نمو إضافي في الإنفاق الرأسمالي؟

قد تحقق ميتا نتائج قوية للغاية اليوم. ومع ذلك، لتحفيز رد فعل إيجابي حاسم في السوق، ستحتاج الشركة على الأرجح إلى تقديم ما هو أكثر من ذلك: تجاوز التوقعات بشكل كبير، وتأكيد واضح على فعالية الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلان، ومعلومات محددة بشأن تحقيق الربح من بنيتها التحتية في المستقبل.

المصدر: xStation5