معاينة إنتل: هل لا يزال هناك مجال لتحقيق مكاسب؟

بلغت قيمة شركة تصنيع أشباه الموصلات حاليًا أعلى مستوى لها منذ فقاعة الإنترنت، إذ تقلّ قليلًا عن أعلى مستوى لها على الإطلاق. ومنذ أدنى مستوى لها في عام 2024، ارتفع سعر السهم بأكثر من 250%؛ وحقق هذا العام مكاسب تقارب 70%، معظمها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط.

لا يُمكن وصف الارتفاع الأخير إلا بأنه مبالغ فيه: فقد تجاوز 70% في أقل من شهر، على الرغم من عدم وجود تغييرات جوهرية في نموذج العمل أو بيئة الأعمال بشكل عام. توقف الارتفاع عند مستوى نفسي يبلغ حوالي 70 دولارًا. لم تصل قيمة أسهم إنتل إلى هذا المستوى إلا مرتين في تاريخها - خلال فقاعة الإنترنت وأثناء جائحة كوفيد-19. هل يُشير السهم مرة أخرى إلى مرحلة متأخرة من فقاعة مضاربة؟ المصدر: xStation5

هل هذا الارتفاع، وحجمه، مُبرر؟

تبدو توقعات السوق لنتائج الربع الأول من عام 2026 متحفظة نسبيًا مقارنةً بأداء السهم:

الإيرادات: أكثر من 13.3 مليار دولار أمريكي

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: حوالي 3.25 مليار دولار أمريكي

الأرباح قبل الفوائد والضرائب: حوالي 420 مليون دولار أمريكي

ربحية السهم المعدلة: حوالي 0

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تُشير إلى انخفاض سنوي. إذا كان الأمر كذلك، فما الذي يُمكن أن يُحرك معنويات السوق ويُفسر هذه المكاسب الهائلة؟

يركز المستثمرون حاليًا على قطاع مراكز البيانات/الذكاء الاصطناعي ومبادرة "إنتل فاوندري".

على الرغم من أن مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي لا تمثل سوى 30% تقريبًا من إيرادات الشركة، إلا أنها تُدرّ معظم، إن لم يكن كل، صافي الدخل. لا تزال غالبية إيرادات إنتل تأتي من الخوادم وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، لكن هامش الربح في هذا القطاع يبلغ حاليًا حوالي 2%.

في الوقت نفسه، لا تزال مبادرة "إنتل فاوندري" تُسجّل خسائر. تُعدّ "إنتل فاوندري" مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى توفير خدمات "تغليف" الرقائق الإلكترونية، وهي إحدى أبرز التحديات في صناعة أشباه الموصلات وركيزة أساسية لطموحات إنتل في النمو على المدى الطويل.

الكلمة المفتاحية هنا هي "على المدى الطويل". فعلى الرغم من أن "إنتل فاوندري" تُدرّ أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي من الإيرادات، إلا أنها تُسجّل خسائر تتجاوز ملياري دولار أمريكي، ومن غير المرجح أن يتغير هذا الوضع خلال الأرباع الأربعة إلى الستة القادمة على الأقل، نظرًا للقيود التقنية.

بناءً على ذلك، فإن السبيل الوحيد لتبرير الارتفاع الأخير في أسهم إنتل هو ما يلي:

(حتى) ارتفاع هوامش الربح في قطاع مراكز البيانات/الذكاء الاصطناعي

رفع التوقعات المستقبلية

الإعلان عن عقد جديد ضخم لم يُعلن عنه بعد

وإلا، فمن الصعب تبرير التقييمات الحالية لشركة لم يتبق لها سوى فرص قليلة، وتواجه قائمة طويلة من المشاكل، وربحية تقترب من الصفر مقارنة بحجمها.