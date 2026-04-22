معاينة تسلا: السرد أهم من الأرقام

انخفضت أسهم تسلا بنسبة تصل إلى 30% عن ذروتها خلال أشد مراحل التصحيح. ومع ذلك، وقبل الإعلان عن الأرباح، تحسّنت معنويات المستثمرين تجاه الشركة بشكل ملحوظ، على الرغم من مؤشرات الصعوبات التي تظهر في تقارير تسليم المركبات. فهل ينتظر المستثمرون ما يدعوهم للترقب؟

تشير تقارير الإنتاج والتسليم إلى مشكلة جوهرية كبيرة في نموذج أعمال تسلا. فقد سلمت الشركة حوالي 350 ألف سيارة مقابل إنتاج بلغ حوالي 400 ألف سيارة. وهذا يعني وجود فجوة كبيرة بين طاقة الشركة والطلب الفعلي. وسيكون خلق طلب على المنتج أصعب بكثير من توسيع الإنتاج. المصدر: xStation5

التوقعات للشركة ككل هي كالتالي:

الإيرادات: 22 مليار دولار أمريكي

ربحية السهم: 0.36-0.37 دولار أمريكي

هامش الربح الإجمالي: 17.5%

مع ذلك، تُعد تسلا كيانًا معقدًا وغير تقليدي، وقد تكون توقعات السوق وردود أفعالها معقدة وغير تقليدية بنفس القدر. وإلى جانب نتائج الشركة ككل، يجدر أيضًا الانتباه إلى قطاعات الأعمال الفردية.

لا يزال قطاع السيارات، وهو الأهم، تحت ضغط، ولا يوجد ما يشير إلى تحسن الوضع. ومع ذلك، إذا تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الإيرادات، أو حتى أفضل من ذلك، توسيع هامش الربح، فقد يوفر ذلك مجالًا كبيرًا لارتفاع سعر السهم.

يبدو قطاع أنظمة الطاقة أفضل بكثير ويحقق أداءً قويًا في جميع المجالات تقريبًا، لكن من المرجح أن يظل صغيرًا جدًا بحيث لا يُحدث تأثيرًا ملموسًا على النتائج الإجمالية للشركة.

مع ذلك، فإن ما سيحدد على الأرجح رد فعل السوق على الأرباح هو قطاعات سيارات الأجرة ذاتية القيادة، والروبوتات، وأشباه الموصلات.

من المتوقع أن تشهد سيارات الأجرة ذاتية القيادة نقلة نوعية: فقد تم إطلاق الخدمة في دالاس وهيوستن، ومن المفترض أن يبدأ إنتاج سيارة "سايبر كاب" التي طال انتظارها في الأسابيع القادمة.

لا يزال خط إنتاج روبوتات "أوبتيموس" غامضًا. فربحية منتجات الشركة والطلب عليها في هذا المجال لا يزالان موضع تساؤل كبير.

أما العامل الحاسم اليوم فهو تصنيع أشباه الموصلات ومبادرة "تيرا فاب". أي نجاح ملموس لهذه المبادرة قد يُشعل حماسًا كبيرًا، بينما التشاؤم أو الحذر أو تجاوز الإنفاق الرأسمالي للتوقعات قد يُبدد هذا الحماس.

إذا ظهرت مثل هذه المؤشرات، فسيدقق المستثمرون في أي إشارة إلى تعاون تسلا مع سبيس إكس أو xAI. الخلاصة الرئيسية قبل إعلان أرباح تسلا هي أن سعر سهم هذه الشركة سيتأثر على الأرجح بالرواية أكثر من البيانات المالية. قد تكون الوعود وحدها كافية لعودة السهم إلى مستوياته السابقة، بينما قد يؤدي خيبة الأمل، سواء في قدرات الشركة الفعلية أو في خططها ونواياها المعلنة، إلى تقويض أي تفاؤل.