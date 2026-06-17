أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، استحواذها على حصة بقيمة 200 مليون دولار أميركي من حصة شركة "إكويتيكس" في مشروع "جرين لينك"، المشروع المشترك بين "إكويتيكس" و"بالتيك كابل"، ويتولى تشغيل خط الربط الكهربائي البحري بين بريطانيا العظمى وأيرلندا، وتبلغ قدرته 504 ميغاواط.

ويعكس هذا الاستثمار تركز مبادلة المستمر على توسيع محفظة أصولها الإستراتيجية في قطاع البنية التحتية ، بما يدعم أنظمة طاقة أكثر ترابطاً وكفاءةً ومرونة.

الجدير بالذكر أنه يعدُّ "جرين لينك" مشروع ربط كهربائي بحري عالي الجهد، يمتدُّ لمسافة تقارب 190 كيلومتراً بين بريطانيا وايرلندا، ويخضع المشروع للتنظيم من "هيئة تنظيم قطاع الطاقة في بريطانيا (أوفجيم)" و"لجنة تنظيم المرافق الأيرلندية".

ويعتمد على تقنية التيار المستمر عالي الجهد، والتي تتميز بكفاءتها العالية في نقل الطاقة لمسافات طويلة، وتبلغ القدرة الاسمية للمشروع ما يعادل تزويد 380 ألف منزل بالكهرباء تقريباً.

من جانبه قال كريم الجزّار، رئيس وحدة البنية التحتية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع استثمارات الأصول المادية لدى مبادلة، بهذه المناسبة، إن هذا الاستثمار يجسِّد التركيز المستمر على أصول البنية التحتية عالية الجودة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصادات الحديثة، بما في ذلك تلك التي تُمكّن إنشاء منظومات طاقة أكثر ترابطاً وكفاءة.

وأضاف أن مشروع "جرين لينك" يُعدّ نموذجاً قوياً لمشاريع البنية التحتية التي تجمع بين الأهمية الاستراتيجية والقيمة الاقتصادية المستدامة، ومع التطور المتسارع لأسواق الطاقة، تكتسب خطوط الربط الكهربائي أهمية متزايدة في دعم تدفقات الطاقة عبر الحدود، وتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة، وضمان استقرار الشبكات.

الجدير بالذكر أنه يُرسخ هذا الاستثمار حضور مبادلة المتنامي في قطاع البنية التحتية للطاقة في أوروبا، ويؤكد نهجها الراسخ القائم على إبرام وتعزيز الشراكات الإستراتيجية والاستثمار في الأصول الحيوية التي تدعم بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة على مستوى العالم.