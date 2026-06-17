  
٢٢:٣٣ · ١٧ يونيو ٢٠٢٦

مباشر: مؤتمر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

بدأ المؤتمر الأول لكيفن وارش.

  • ندرك أن التضخم يتجاوز بكثير هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
  • لا تُعدّ التوجيهات المستقبلية مناسبةً لهذه المرحلة.

حتى الآن، لم يكن المؤتمر متساهلاً تماماً، مما مكّن الدولار الأمريكي من الحفاظ على مكاسبه التي حققها بعد نشر مخطط النقاط الذي اتسم بتشدده.

بدأنا نسمع أخيراً بعض التلميحات التيسيرية، حيث صرّح وارش بأن موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي غير متوازن بين القطاعات الاقتصادية، إذ يقيّد سوق الإسكان دون القطاع المالي. ويُقال أيضاً إن اللجنة "لا تشعر بأنها ملزمة بتوقعاتها الخاصة لأسعار الفائدة".

 

(سيتم تحديث المقال مباشرةً).

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