مجموعة سي إم إي - المستفيد من تقلبات السوق وعدم الاستقرار الجيوسياسي؟ 📈

لا تزال أسهم مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME.US) من أبرز المستفيدين من تقلبات السوق المرتفعة في عام 2026، وهو ما ينعكس مباشرةً على زيادة أحجام التداول وإيرادات المعاملات. وتستغل بورصة شيكاغو التجارية، التي تتخذ من شيكاغو مقرًا لها، حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي لتحقيق نتائج تشغيلية تفوق المتوسط. وفي الوقت نفسه، بدأت تظهر بوادر مبكرة على أن ديناميكيات النمو قد بلغت ذروتها محليًا، وهو ما بدأ جزء من السوق في استيعابه.

سجلت بورصة شيكاغو التجارية أحجام تداول قياسية، حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي في مارس 41.1 مليون عقد (+33% على أساس سنوي)، بينما بلغ متوسط ​​حجم التداول خلال الربع الأول 36.2 مليون عقد (+22% على أساس سنوي)، مما يؤكد الطلب القوي على أدوات التحوط من المخاطر.

ازداد النشاط في جميع القطاعات الرئيسية، بما في ذلك أسعار الفائدة والسلع وعقود سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغ حجم التداول المفتوح مستويات قياسية.

رفعت UBS توقعاتها لأرباح السهم للربع الأول من عام 2026 إلى 3.38 دولار أمريكي (مقارنةً بـ 3.29 دولار أمريكي سابقًا و3.16 دولار أمريكي وفقًا لتوقعات المحللين)، مشيرةً إلى ارتفاع إيرادات المعاملات مدفوعةً بزيادة أحجام التداول.

في الوقت نفسه، أبقت UBS على تصنيفها المحايد وسعرها المستهدف عند 310 دولارات أمريكية (وهو سعر قريب من المستويات الحالية)، مما يشير إلى محدودية إمكانية الارتفاع عند التقييمات الحالية.

يشير البنك إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع أحجام التداول، إلا أن ضغوط الأسعار (بما في ذلك هياكل الخصم ومزيج المنتجات) تحدّ جزئيًا من نمو الإيرادات.

ترى UBS أن البيئة الحالية داعمة للنتائج، ولكن ذروة النشاط قد تكون قد ولّت، مما يعني مقارنات أكثر صعوبة في الأرباع القادمة.

نتيجةً لذلك، تُفضّل UBS الشركات الأقل اعتمادًا على ديناميكيات حجم التداول، وهو ما يدعم موقفها الحذر تجاه بورصة شيكاغو التجارية ( CME ).

على الرغم من ذلك، لا تزال أسهم CME تتمتع بزخم قوي - فقد ارتفعت بنحو 14% منذ بداية العام، على الرغم من انخفاض مؤشر S&P 500 بأكثر من 10% ونحو 20% خلال الأشهر الستة الماضية.

في غضون ذلك، تحافظ شركة ريموند جيمس على نظرة أكثر إيجابية (أداء متفوق)، مشيرةً إلى ضعف منصة FMX المنافسة كعامل داعم لشركة CME .

لا تزال الحوادث التشغيلية عاملاً سلبياً، بما في ذلك التعليق المؤقت للتداول في أسواق المعادن والغاز، والذي لا تزال الشركة تُحلله.

أسهم مجموعة CME (CME.US، الفترة الزمنية D1)

لا تزال مجموعة CME من الشركات الرائدة في الاستفادة من تقلبات السوق، على الرغم من أن شركة UBS ترى أن إمكانية تحقيق المزيد من المكاسب محدودة نظرًا لأن ظروف التشغيل المواتية قد تم تسعيرها بالفعل. تستفيد الشركة من أحجام التداول القياسية في سندات الخزانة الأمريكية، ونشاط التحوط المكثف في مؤشر S&P 500، وتنويع أعمالها، مع الحفاظ على وضع شبه احتكاري في العديد من الأسواق الكبيرة. ينظر المستثمرون إليها كسهم دفاعي يتمتع بجودة أعمال عالية، وإدارة قوية، واستراتيجية تستغل حالة عدم اليقين في السوق بفعالية. من الناحية الفنية، يبدو الاتجاه الصعودي سليمًا، على الرغم من أن السهم قد يواجه مقاومة على المدى القصير، لا سيما في نطاق 315-320 دولارًا. يقع مستوى الدعم الرئيسي حاليًا بالقرب من 280 دولارًا، حيث يقع المتوسط ​​المتحرك الأساسي لمدة 200 يوم (الخط الأحمر).