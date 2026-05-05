خسرت الشركة أكثر من 12% من قيمتها السوقية خلال جلسة تداول يوم الاثنين، ووصلت الخسارة إلى 20% في ذروة التصحيح. أحد أكثر الاكتتابات العامة الواعدة في القطاع خلال السنوات الأخيرة بدأ يفقد جاذبيته تدريجيًا - ما الذي يُقلق المستثمرين، وهل مخاوفهم مُبررة؟

حتى قبل هذه الأزمة الأخيرة، كان أداء مجموعة تشيكوسلوفاك أقل من توقعات السوق. إلا أن هذا كان نتيجة لتوقعات غير واقعية من المستثمرين أكثر من كونه نتيجة لسوء إدارة الشركة. تُنتج مجموعة تشيكوسلوفاك بشكل رئيسي الأسلحة الصغيرة والمركبات الخفيفة؛ ومن الصعب على شركة من هذا النوع اللحاق برواد السوق من حيث وتيرة النمو، والأهم من ذلك، هوامش الربح.

انعكس هذا أيضًا على التقييم: ففي يوم الجمعة الماضي، كان سعر السهم يتداول بأقل من سعر الاكتتاب العام بأكثر من 40%.

تفاقم الوضع من سيء إلى كارثي - مدفوعًا بصندوق البيع على المكشوف "هانتربروك ميديا".

أشارت هانتربروك في منشورها إلى عدد من المخالفات المزعومة. تشمل هذه النقاط بشكل رئيسي ما يلي:

غموض وضع بعض المستثمرين والأطراف المقابلة.

يثير هانتربروك سلسلة من التساؤلات المهمة والمقلقة:

تم تعليق عضوية شركة FMG الإسبانية من قبل وكالة المشتريات التابعة لحلف الناتو. وتؤكد CSG أن عمليات FMG لا تشوبها شائبة وأن القرار لا يؤثر على مصالح المساهمين، حيث تم استبعاد FMG فقط من عملية شراء NSPA . قد يكون هذا صحيحًا؛ إلا أن الشركة لم ترد على مزاعم الناتو ولم تفصح عنها في نشرة الاكتتاب العام.

إن وجود شبكة معقدة من الروابط والمعاملات التي تشمل مساهمين أقلية، بالإضافة إلى سياسيين ورجال أعمال (غالبًا ما تربطهم علاقات علنية بروسيا)، يُعد اتهامًا خطيرًا للغاية.

لا تُثبت المواد التي قدمها هانتربروك بشكل قاطع ارتكاب الشركة لمخالفات متعمدة تضر بمصالح المساهمين، لكنها توفر أسبابًا قوية للاشتباه في ممارسات ضارة أو حتى غير قانونية. تضخيم الطاقة الإنتاجية المعلنة

يشير هانتربروك أيضًا إلى تفسير مبالغ فيه للغاية فيما يتعلق بالطاقة الإنتاجية المعلنة للشركة من الذخيرة - والتي تمثل أكثر من 60% من إيراداتها الحالية. ويشير تحقيق هانتربروك إلى أن الطاقة الإنتاجية الفعلية للشركة تتراوح بين 100 و300 ألف قذيفة عيار 155 ملم فقط، مقابل أكثر من 600 ألف قذيفة أعلنتها شركة CSG.

لا تكمن المشكلة في نقص الطاقة الإنتاجية بحد ذاته، بل في طبيعة نموذج أعمال الشركة. فإذا تأكدت الادعاءات الموجهة ضد CSG، فهذا يعني أن الشركة تعتمد على إعادة بيع/تجديد الذخيرة بدلًا من إنتاجها. ولن تكون هذه مشكلة كبيرة لولا أن مخزونات الذخيرة المتاحة عالميًا، والتي يمكن شراؤها في سوق شبه مفتوحة، تقترب من النفاد.

إذا صحت هذه الادعاءات - ويمكن ترجيحها جزئيًا استنادًا إلى السياق التاريخي للشركة، حيث أنها عملت مرارًا وتكرارًا وفق هذا النموذج في الماضي - فقد يؤدي ذلك إلى انهيار في هوامش الربح و/أو المبيعات.

ردّت شركة CSG على الادعاء بوصفه بأنه لا أساس له من الصحة، رافضةً تقديم أي توضيحات مفصلة. مع ذلك، يصعب لوم الشركة على ذلك، إذ تُعدّ CSG جزءًا من منظومة الأمن التابعة لحلف الناتو، وأي منشأة أو مركز لوجستي تابع لها يُشكّل هدفًا دائمًا لجهات تعمل لصالح روسيا.

وخلافًا للمعايير المعتادة لمنشورات المضاربين على انخفاض الأسهم، فإن تقرير هانتربروك ليس اتهامًا لا أساس له من الصحة. علاوة على ذلك، فإنّ مزاعم محللي الصندوق، وإن لم تكن قاطعة، إلا أنها متماسكة بما يكفي للتشكيك جدّيًا في طريقة عمل الشركة.

مع ذلك، يجب التذكير بأنّ هذا الصندوق ليس طرفًا محايدًا، وأنّ للمنشور هدفًا واضحًا يتمثل في خفض قيمة الشركة. قبل استخلاص أي استنتاجات أوسع، من المهم انتظار توضيحات أكثر تفصيلًا من CSG، والتي التزمت الشركة بتقديمها.

يبدو أن ضعف الثقة في تقييم الشركة يتفاقم، مما يُنذر بانخفاض حاد في قيمتها السوقية. المصدر: xStation5.