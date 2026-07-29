مكاسب برقمين بعد إعلان الأرباح في أوروبا: إلكترولوكس، ألتن، هيكساغون

شهدت جلسة تداول الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أسهم ثلاث شركات أوروبية. وفي كل حالة، كان الدافع الرئيسي هو تجاوز التوقعات بشكل واضح، على الرغم من تفاوت جودة المؤشرات الإيجابية.

ارتفع سهم شركة إلكترولوكس بنحو 20% بعد أن ضاعفت الشركة تقريبًا توقعات أرباحها التشغيلية.

بلغت الأرباح التشغيلية، باستثناء البنود غير المتكررة، 1.20 مليار كرونة سويدية مقابل 617 مليون كرونة سويدية متوقعة، كما زادت المبيعات العضوية بنسبة 2%.

تُظهر هذه النتائج آثار برنامج خفض التكاليف، الذي حسّن الأداء بمقدار 1.4 مليار كرونة سويدية.

مع ذلك، لا يعود هذا التحسن بالكامل إلى تحسين نموذج أعمال الشركة، إذ جاء حوالي 484 مليون كرونة سويدية من استرداد الرسوم الجمركية الأمريكية وتغيير برنامج مزايا الرعاية الصحية.

يبقى المؤشر الأساسي الأهم والأكثر استدامة هو ترشيد التكاليف والتدفق النقدي الحر، وليس انتعاش الطلب في أمريكا الشمالية، حيث انخفضت المبيعات العضوية بنسبة 3%.

الرسم البياني: ELUXB.SE (D1)

على الرغم من الارتفاع الكبير، يصعب التنبؤ باستمرار ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. وبالنظر إلى الرسم البياني بتفاؤل، يمكن ملاحظة ابتعاد السهم عن الحد الأدنى لقناة الاتجاه الهابط. المصدر: xStation5

ارتفع سهم شركة ألتن بنحو 15% بعد رفع توقعاتها لعام 2026 بشكل واضح.

زادت مبيعات الربع الثاني بنسبة 3.2% نموًا عضويًا.

ورفعت الشركة توقعاتها للعام بأكمله من حوالي 0% إلى نمو يتراوح بين 1.4% و1.8%.

من المتوقع أن يصل هامش الربح التشغيلي إلى حوالي 9%، ارتفاعًا من 8.5% في عام 2025.

ويُعزى هذا التحسن بشكل أساسي إلى قطاعات الطيران والدفاع والأمن والسكك الحديدية.

هذه حالة نموذجية لإعادة تقييم سيناريو أساسي منخفض للغاية، تلاه تصحيح حاد تصاعدي في التوقعات.

الرسم البياني: ATE.FR (D1)

تُظهر المكاسب الأخيرة اختراقًا واضحًا لقناة الهبوط طويلة الأجل. وقد يُشكّل المستوى الحالي قاعدةً جيدةً لمزيدٍ من المكاسب، إذا تمكّنت الشركة من مواصلة تحسين نتائجها. المصدر: xStation5

ارتفع سهم شركة هيكساغون بأكثر من 10% بعد نتائج ممتازة للربع الثاني من عام 2026.

بلغ النمو العضوي 12%، أي ما يقارب ضعف النسبة المتوقعة البالغة 6.4%.

بلغت الإيرادات 1.05 مليار يورو مقابل توقعات بلغت 1.01 مليار يورو.

بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب 272 مليون يورو مقابل توقعات بلغت 261 مليون يورو.

كان الدافع وراء هذا الارتفاع هو الطلب القوي جدًا من قطاعي الطيران والدفاع. كما ساهم في هذا الارتفاع وجود طلبات متراكمة كبيرة، بالإضافة إلى برنامج لدمج التكاليف وإعادة الهيكلة تم إنجازه قبل الموعد المحدد.

الرسم البياني: HEXAB.SE (D1)

تُظهر النتائج القوية متانة الشركة وتدعم تقييماتها، إلا أن السعر لا يزال ضمن النطاق الأدنى لعملية توحيد واسعة النطاق. المصدر: xStation5