مخطط اليوم – عدم اليقين يدفع أسعار خام برنت (24/03/2026)

ماذا يحدث في سوق النفط؟

قلّص خام برنت خسائره خلال جلسة التداول أمس، رغم انخفاضه بنسبة 10% تقريبًا في وقت سابق، وهو أمر نادر الحدوث في هذا السوق. وجاء هذا الانخفاض الحاد في الأسعار عقب تصريحات دونالد ترامب التي أشارت إلى أن المفاوضات جارية مع إيران، وأن التوصل إلى اتفاق بات وشيكًا. وقد ألغى ترامب الضربة المقررة على البنية التحتية للطاقة، مانحًا إيران مهلة خمسة أيام لإتمام المحادثات. ورغم نفي طهران رسميًا وجود أي مفاوضات، إلا أن الوضع الراهن بدأ يُشابه مفاوضات التجارة مع الصين العام الماضي.

هل تجري مفاوضات سلام فعلًا؟

بينما علّق دونالد ترامب الضربات الأمريكية على منشآت الطاقة الرئيسية، استمرت الغارات الجوية التي تقودها إسرائيل طوال الليل، مركزةً بشكل أساسي على البنية التحتية المتعلقة بالغاز. وردّت إيران بهجمات انتقامية استهدفت إسرائيل ودولًا إقليمية أخرى، من بينها البحرين والإمارات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن دول الخليج العربي تدرس تعميق انخراطها في الصراع. وقد منحت السعودية الولايات المتحدة حق الوصول إلى قواعدها الجوية للعمليات، وتدرس استخدام قواتها العسكرية بشكل مباشر. في غضون ذلك، تُركّز الإمارات جهودها على ضرب الأسس المالية والاقتصادية لإيران.

ورغم رفض إيران الرسمي لخطاب الحوار، تشير تقارير إعلامية إلى أن المفاوضات تُجرى عبر قنوات غير رسمية، حيث عرضت باكستان التوسط. ويُخشى أن يكون دونالد ترامب متفائلاً أكثر من اللازم بشأن مؤشرات خفض التصعيد، والتي قد تأتي من فصيل إيراني واحد فقط، بينما لا تزال العناصر المتشددة في النظام تُعارض السلام. ويُذكّر هذا الوضع بأحداث عام 2025، حين أعلن ترامب عن انفراجة مع الصين بعد أن رفع الطرفان الرسوم الجمركية إلى أكثر من 100%. ورغم النفي الأولي من بكين، وُقّع اتفاقٌ لخفض الرسوم إلى 30% بعد أسبوعين. وتطالب إيران حاليًا برفع العقوبات بالكامل، ودفع تعويضات مالية، وانسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، بينما تُصرّ واشنطن على التعليق التام للبرنامج النووي الإيراني.

وضع السوق: يُتداول خام برنت حاليًا عند حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل في عقد مايو، بينما يبقى عقد أبريل أعلى من هذا المستوى بكثير. بعد توقف عمليات البيع أمس، لا تزال مكاسب اليوم محدودة. ونظراً للمهلة التي حددتها الولايات المتحدة بخمسة أيام، قد يهدأ التذبذب مؤقتاً، مع العلم أن إسرائيل لم تنسحب من العمليات العسكرية ضد إيران.

على الصعيد الفني، لا يزال مستوى الدعم الرئيسي عند 95 دولارًا أمريكيًا للبرميل قائمًا، متزامنًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%. وقد شهد هذا المستوى سابقًا تحركات سعرية كبيرة. في الوقت الحالي، لا يزال خط الاتجاه الصاعد - المرسوم من أدنى مستويات أواخر فبراير و10 يناير - متصلًا.

لا يزال منحنى العقود الآجلة في حالة تراجع ملحوظ، ولا تزال فروق الأسعار الزمنية حتى نهاية العام مرتفعة (وإن كانت أقل من المستويات القصوى التي سُجلت في عام 2022). إن انخفاض فروق الأسعار الزمنية بمقدار دولار أو دولارين تقريبًا سيشير إلى بلوغ ذروة حقيقية واحتمالية حدوث انخفاض أكبر في الأسابيع المقبلة. والجدير بالذكر أن أسعار العقود الآجلة لأوائل عام 2027 لا تزال فوق 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من المستويات التي سُجلت قبل بدء النزاع.

المصدر: Bloomberg Finance LP